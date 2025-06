'Égua do Balanço': Cantor Bino lança semanalmente apresentações de pagode amazônico; confira

Talento da música paraense, o cantor Bino faz parte da cena do pagode da nossa região e vem mostrando sua potencialidade há 16 anos, com apresentações tantos nas noites de Belém quanto em outros estados.

Recentemente, o artista iniciou o projeto “Égua do Balanço”, no qual publica semanalmente vídeos no YouTube com apresentações gravadas na beira do rio. Cada episódio traz blocos com releituras de três músicas do seu repertório, recriando momentos que fazem parte do seu show ao vivo.

“A ideia surgiu atrelada a uma necessidade e uma cobrança do nosso público que nos pedia recorrentemente materiais, audiovisuais, do que também rola no nosso show”, conta o artista.

O cantor paraense explica ainda que o nome do projeto surgiu a partir de uma união envolvendo representatividade e a melodia única feita pelos artistas da nossa região. “O ´égua’ é porque a gente eu sou um artista que faz pagode na Amazônia e o ‘balanço’ é porque a gente toca o pagode de uma maneira diferente, em uma célula rítmica diferente do que os artistas ou as bandas de pagode estão acostumadas a tocar. A gente toca pagode dentro de uma célula de samba rock, de samba reggae. Quando toca, quando você sente essa rítmica, você logo balança o corpo. É realmente um balanço feito na Amazônia”.

Bino revela que o “Égua do Balanço” terá cinco episódios - três já foram lançados até o momento -, e que o projeto se extenderá para mais volumes com músicas novas. E ele já revelou que o próximo está em planejamento para ser gravado ao vivo e, desta vez, com público e inclusão de uma música autoral que vai ser lançada no segundo semestre de 2025.

Com mais de 15 anos de carreira, o cantor celebra a trajetória que construiu até então e se sente muito orgulhoso de fazer parte do cenário do pagode feito na Amazônia.

“ A caminhada até aqui vem sendo maravilhosa. O pagode me deu a possibilidade de realizar muitos sonhos e não me vejo fazendo algo diferente. Eu sou muito feliz fazendo pagode e fazendo pagode na Amazônia. É bom mostrar para as pessoas que o pagode não é só um ritmo lá do Rio de Janeiro ou que toca muito em São Paulo, mas é um ritmo brasileiro. Tem pagode na Amazônia, tem pagode no Nordeste, e a gente tem muito orgulho de compor os artistas da Amazônia que trabalham com o pagode.

Quem é Bino?

Bino é um cantor, multi-instrumentista e produtor musical natural de Belém do Pará. Com 16 anos de carreira, iniciou sua trajetória ainda adolescente, tocando cavaquinho. Hoje, em carreira solo, une pagode com elementos da cultura pop e aposta em composições autorais marcadas por inovação. Possui colaborações com Nosso Tom no álbum “Nosso Tom: Theatro da Paz (Ao Vivo), lançado em 2024.