Feijoada do Nosso Tom agita feriado em Belém com pagode, samba e open bar

O feriado de Corpus Christi em Belém terá um clima ainda mais animado para os amantes de pagode. Nesta quinta-feira (19), o grupo Nosso Tom comanda a primeira edição da “Feijoada do Nosso Tom”, a partir das 11h, no Espaço Cultural NaBêra, no bairro da Cidade Velha. O evento, que une música ao vivo e gastronomia, terá mais de seis horas de open bar. Com um repertório consagrado e a tradição de mais de 20 anos de estrada, o grupo Nosso Tom prepara um show especial para o público paraense, que acompanha a trajetória da banda desde o fim dos anos 1990.

Ao lado deles, outras atrações também sobem ao palco ao longo do dia: Bino, DBL, Cabanagem e Nat Esquema completam a programação musical da festa, garantindo variedade de estilos dentro do universo do samba e do pagode. A proposta da feijoada é unir duas paixões do povo paraense: a música e a culinária. A tradicional feijoada será servida no evento, enquanto os grupos sobem ao palco para embalar o público com clássicos do pagode nacional, sucessos do samba e, claro, composições autorais que marcaram a carreira do Nosso Tom. A estrutura contará ainda com área de convivência, conforto e segurança, para que o público aproveite com tranquilidade.

Formado atualmente por Júlio Cezar (vocal), Maurinho (pandeiro), Jed Brown (bateria) e Marquinho (tantã), o grupo Nosso Tom nasceu em Belém em 1999, com a proposta de valorizar o pagode paraense e dar voz a uma cena local que, até então, era pouco visibilizada fora do eixo Rio-São Paulo. Desde então, o grupo tornou-se um dos principais nomes do gênero no Norte do país, levando seu som para além das fronteiras do Pará, conquistando fãs em diferentes regiões do Brasil.

Ao longo da trajetória, o grupo lançou seis discos, entre trabalhos ao vivo e em estúdio, e emplacou músicas nas rádios e nas principais festas e casas noturnas da capital. Seu repertório é marcado por composições próprias e releituras de clássicos do pagode e samba, sempre com uma identidade sonora própria, que mistura o romantismo, a malemolência e o balanço característicos do estilo.

O evento desta quinta-feira também marca uma nova fase para o grupo, que aposta na consolidação de sua marca com eventos próprios e projetos especiais. A “Feijoada do Nosso Tom” nasce como uma proposta de agenda fixa para os próximos anos, sempre aproveitando datas especiais para reunir fãs e novos públicos em um ambiente de celebração da música e da cultura paraense. Os ingressos estão sendo vendidos no local, no dia do evento, e o open bar estará disponível durante toda a programação, com variedade de bebidas.

SERVIÇO:

Feijoada do Nosso Tom

️Data: 19 de junho - quinta

Local: Espaço Cultural NaBêra R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-550

Horário: A partir das 11h

️Ingresso: no local