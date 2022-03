Bino começa 2022 com "Sorriso de Luz" e já promete novos singles

O sambista paraense Bino se sente na melhor fase da carreira e inicia o ano lançando a música “Sorriso de Luz”, que é um feat com o cantor Danilo Oliveira. A música fica disponível nesta quinta-feira (10) em todas as plataformas digitais. O artista já promete novas composições para os próximos meses.

A música Sorriso de Luz nasce do alcance cada vez maior do trabalho do artista em um cenário nacional. A composição é parceria de Danilo Oliveira, backing vocal do cantor Thiaguinho, e do produtor, compositor e músico brasileiro Wilson Prateado. Toda a produção do single aconteceu em São Paulo, com a direção de Rodrigo Akim, e a participação de músicos presentes no cenário nacional. O clipe da música foi gravado no próprio estúdio e demonstra todo esse processo de gravação.

“Essa composição é do Danilo Oliveira, que faz participação comigo na música e do Wilson prateado, o maior produtor de samba e pagode do brasil. Ambos fazem parte da banda do Thiaguinho atualmente”, diz Bino.

O lançamento faz parte de um conjunto de novidades para o ano, que traz o lançamento de mais três singles e do novo show, que conta com a circulação na capital paraense e prevê a tour pelo país.

“Esse será o primeiro de quatro singles que serão lançados em 2022, serão dois por semestre. Os próximos são surpresas, mas o seguinte, posso antecipar que é uma história em forma de música, contada de maneira bem intuitiva e que muita gente vai se identificar. Acompanhem minha carreira nas redes sociais, que aos poucos irei postando", explica o cantor

O novo show “TourBinô”, que já tem estreia marcada para o mês de maio, reflete toda a musicalidade do cantor e um repertório versátil com canções autorais e releituras das influências do artista que giram em torno das brasilidades. A direção musical do novo show é do produtor Kadinho Rodrigues, que conta com uma equipe experiente e formada para o projeto com o contrabaixista Alexey Moreira, a bateria de Lucas Ryuller e a percussão de Augusto Lucas.

A turnê 2022 será lançada no show de Macapá, em abril, logo em seguida vai para São Paulo, e na sequência Belém. Dentro desse show as pessoas podem esperar tudo o que trouxe o artista até esse momento da carreira. “Minha influências, minhas inspirações, sou um cara que apesar do segmento ser o samba, me identifico muito com a música Pop, com Reggae, com Rock, com Black Music, então com toda certeza os arranjos, terão muito dessas características também”, destaca.

Bino diz que se sente na fase mais realizada da carreira até agora, pois está conseguindo colocar a sua verdade de forma mais clara na parte musical e o público vem recebendo isso com muito carinho.

Sobre o artista

O pagode aliado a elementos da cultura pop fazem do paraense Bino um cantor versátil que, apesar da pouca idade, possui uma trajetória que já pode dar orgulho àquele que, ainda na adolescência, teve seu primeiro contato com a música através de um cavaquinho.

São 13 anos de carreira. Há 3 anos, Bino se dedica a carreira solo e foi durante esse período que aflorou sua veia autoral que, combinada com sua personalidade inovadora, está sempre em processo de produção de novidades para os fãs.

Na bagagem, três álbuns gravados, sendo o último “ao vivo” e tendo o lendário Teatro Waldemar Henrique como palco.