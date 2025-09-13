Capa Jornal Amazônia
Eduardo Bueno comemora morte de Charlie Kirk e tem evento cancelado em Porto Alegre

Estadão Conteúdo

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) cancelou um evento marcado para esse domingo, 14, com o historiador Eduardo Bueno.

O cancelamento ocorreu após ele publicar um vídeo em suas redes sociais comemorando o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk, morto por um tiro em um campus universitário em Utah, nos Estados Unidos, na última quarta-feira, 10.

Na gravação, que foi mais tarde excluída pelo Instagram, o historiador afirma ser "terrível um ativista ser morto por ideias, exceto quando é Charlie Kirk".

"Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara, o Charlie Kirk. Tem duas filhas pequenas, que bom pras filhas dele, né", diz Bueno em trechos do vídeo original que circula nas redes, acompanhados de críticas ao historiador.

Após o vídeo original ser apagado, Bueno voltou às redes para protestar contra o que considerou ser um episódio de censura. "Mas onde está a liberdade de expressão tão defendida pela extrema direita? Estou sendo censurado! Espero que os EUA invadam logo o Brasil para me defender!", escreveu na nova publicação sobre o tema. Na gravação, o historiador reforça que não foi ele quem apagou o vídeo e afirma que a plataforma tem o direito de excluir o conteúdo que quiser.

O historiador, dono do canal no YouTube "Buenas Ideias", acumula 1,53 milhão de inscritos na plataforma de vídeos. No Instagram, onde tem quase 350 mil seguidores, a opção de deixar comentários foi retirada nas últimas seis publicações, postadas desde a última terça-feira, 9. Já no Facebook, onde a opção segue ativa, Bueno recebeu uma enxurrada de críticas.

"É, mas tu extrapolou na fala. Passou do ponto. E tu sabe. Comemorar a morte seja lá de quem quer que seja , e ainda citar os filhos etc. é demais. Tenho certeza que refletirá sobre isso", escreveu um seguidor. Outros afirmam que deixaram de seguir o influenciador após as declarações.

Kirk foi atingido cerca de 20 minutos após o início do evento no campus da Universidade de Utah Valley. Segundo a porta-voz da universidade, Ellen Treanor, o influenciador foi alvo de um tiro a cerca de 200 metros de distância. O acusado de assassinar Kirk foi identificado como o estudante Tyler Robinson, de 22 anos, e preso na noite de quinta-feira, 11.

Em nota oficial, a PUCRS afirma que o evento não será mais realizado no salão da Universidade em razão da rescisão do contrato de locação, e afirmou que a atividade era promovida por terceiros, não integrando programação institucional.

"A PUCRS reforça seu compromisso com a liberdade de expressão, mas repudia qualquer manifestação contrária à vida e à dignidade humana, reafirmando que tal postura não condiz com sua cultura nem com seus valores institucionais", diz trecho da nota.

Os ingressos para o espetáculo "Brasil: Pecado Capital" estavam sendo vendidos por valores entre R$ 100 e R$ 200, e já não estão mais disponíveis em plataformas de venda online.

