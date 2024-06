Edmilson Rodrigues se junta aos brincantes no segundo Arrastão do Pavulagem

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do segundo Arrastão do Pavulagem, na manhã deste domingo (23/06), pelas ruas da cidade com os brincantes. De chapéu com as fitas coloridas, gestor municipal publicou uma sequência de vídeo nas redes sociais onde aparece se entregando à alegria do cortejo. Além dele, o governador do Pará, Helder Barbalho também marcou presença.

“Para mim, é sempre uma grande emoção acompanhar essa festa tão importante para a nossa cidade”, declarou na publicação.

Logo cedo, Emilson usou o perfil no Instagram para informar aos seguidores que estava em frente ao Theatro da Paz, no bairro da Campina, aguardando a saída do Arrastão. “Venha junto”, convidou o público.

O chefe do poder executivo também falou sobre a importância da manifestação cultural para a cidade. “O Arrastão do Pavulagem é povo, é cultura, é nós nas ruas de Belém”, afirmou nos Stories.

Milhares de pessoas participaram da celebração, entre brincantes, dançarinos e artistas dos mais variados gêneros, que espalharam alegria durante todo o trajeto do cortejo do segundo Arrastão do Pavulagem 2024. Os próximos estão programados para os dias 30 de junho e 7 de julho, no mesmo horário, das 8h às 15h.

Em sua 37ª edição, o Arrastão do Pavulagem traz neste ano o tema “Arraial do Saber”, um título que faz uma homenagem direta as produções artísticas feitas por mestres da Amazônia, numa grande celebração à cultura paraense e aos conhecimentos ancestrais que fazem parte da identidade regional.