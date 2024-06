Helder Barbalho participa do segundo Arrastão do Pavulagem

Uma explosão de cores, sons e danças tomaram conta Avenida Presidente Vargas na manhã deste domingo (23) com o segundo Arrastão do Pavulagem 2024. Milhares de pessoas participaram da celebração, entre brincantes, dançarinos e artistas dos mais variados gêneros, que espalharam alegria durante todo o trajeto do cortejo.

O governador do Pará, Helder Barbalho também se entregou à diversão do momento e participou do arrastão junto com os brincantes. Segundo o chefe do executivo, o Arrastão do Pavulagem é uma festa multicultural e que pode ser apreciada por todas as pessoas.

Helder se divertiu ao lado dos participantes no arrastão (Foto: Ivan Duarte)

“É uma alegria muito grande, é um momento em que todos podemos sair as ruas pra valorizar a cultura junina, São Sebastião, São benedito, o nosso xote, a junção da cultura nordestina com os nortistas. É uma festa democrática onde todo mundo podendo estar aqui nas ruas, sem qualquer tipo de distinção de classe, de ideologia, de cultura, brancos, negros, homens, mulheres, todo mundo junto acompanhando o nosso Boi Pavulagem e todo mundo na pavulagem podendo festejar a cultura”, afirmou o governador.

Em sua 37ª edição, o Arrastão do Pavulagem traz neste ano o tema “Arraial do Saber”, um título que faz uma homenagem direta as produções artísticas feitas por mestres da Amazônia, numa grande celebração à cultura paraense e aos conhecimentos ancestrais que fazem parte da identidade regional.

Helder afirmou que o Arraial do Pavulagem é uma celebração cultural democrática (Foto: Ivan Duarte)