Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Editora argentina que fez sucesso com 'Mafalda' encerra operações

Sem um pronunciamento oficial, o anúncio foi feito por meio de um cartaz em seu estande durante a 50ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires

Estadão Conteúdo

A editora argentina Ediciones de la Flor, que por mais de meio século publicou as tirinhas Mafalda, protagonizadas pela irreverente garota sempre preocupada com as crises do mundo, encerrou suas operações.

Sem um pronunciamento oficial, o anúncio foi feito por meio de um cartaz em seu estande durante a 50ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, realizada entre 23 de abril e 11 de maio, informando que este é o último ano de atividade da editora e a última feira da qual participa.

No ano passado, a casa editorial foi fortemente impactada pela decisão dos herdeiros de Quino, o criador da Mafalda, de fechar um acordo com uma nova editora. Desde agosto de 2025, as tiras são lançadas pela Sudamericana, selo editorial do conglomerado Penguin Random House.

Ao jornal La Nación, Ana María Kuki Miller, fundadora da empresa, confirmou a notícia. "A editora não está à venda, como nunca quisemos que estivesse. Simplesmente a fecho porque considero que um ciclo se cumpriu para a editora e para mim, além de todos os demais fatores que modificaram a atividade do nosso setor", afirmou ela.

"Foi um golpe no coração; De la Flor era Quino e Quino era De la Flor", disse Ana María sobre a retirada da obra de Quino, que era seu amigo.

Segundo o La Nación, o fechamento também se explica por outros motivos: a queda no consumo, o aumento dos custos e as mudanças nos modos de editar. Há um ano, a editora já não imprimia exemplares.

Na De la Flor foram publicados em espanhol o primeiro romance de Umberto Eco, O Nome da Rosa, além de contos e romances de Roberto Fontanarrosa, Griselda Gambaro, John Berger e clássicos de não ficção de Rodolfo Walsh, entre outros autores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

editora

Mafalda

operações

encerramento
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AGENDA

Espetáculo ‘Circo e Carimbó’ narra a resistência ribeirinha em turnê por cinco cidades do Marajó

Companhia Nós Tantos percorre Portel, Bagre, Curralinho, Melgaço e Muaná em 2026 com o espetáculo apresentações e oficinas gratuitas para a comunidade. Confira os detalhes desta circulação que une a tradição popular à magia

12.05.26 8h00

MÚSICA

Nayara Guedes lança releitura de ‘Círios’ ao lado de Vital Lima e Manoel Cordeiro

Médica e integrante do Coro Carlos Gomes há 21 anos, artista paraense estreia carreira musical com canção inspirada no Círio de Nazaré

11.05.26 17h48

ACIDENTE

Circo de Tirullipa pega fogo durante a madrugada em Natal; ninguém ficou ferido

O artista usou as redes sociais, nesta segunda-feira (11), para lamentar o ocorrido

11.05.26 17h25

REENCONTRO PROFISSIONAL

Após voltar a atuar com Belo, Viviane Araujo revela limites impostos à novela: 'Cena incômoda'

Atriz contou que aceitou cenas de beijo, mas recusou gravações de sexo com o ex-marido

11.05.26 17h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

FLAGRA

VÍDEO: Ônibus com personagens de anime em Castanhal viraliza nas redes sociais

Cosplayers que participaram do Anime Geek, realizado em Belém, foram flagrados em um ônibus do BRT

11.05.26 23h47

CANCELAMENTO

Diogo Nogueira suspende shows após diagnóstico grave; saiba qual

Cantor informou que está em tratamento hospitalar e seguirá afastado dos palcos por recomendação médica

11.05.26 21h00

CULTURA

Guilherme Arantes chega para celebrar 50 anos-luz de sucessos em Belém

Megashow será nesta sexta (15) na Sede Campestre da Assembleia Paraense, em que o artista vai compartilhar com o público seus grandes sucessos

12.05.26 8h00

TELEVISÃO

Sérgio Chapelin chega aos 85 anos longe dos holofotes e da TV

Jornalista ficou conhecido como apresentador do Jornal Nacional e Globo Repórter

12.05.26 7h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda