Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Edição de Círio do baile ‘Pará Hits’ traz noite de música paraense a Belém nesta quarta (8)

Felipe Cordeiro reforça a escolha dos convidados como forma de diálogo entre gerações

Laura Serejo
fonte

Artista Felipe Cordeiro (Foto: Divulgação)

O guitarrista, cantor e produtor musical Felipe Cordeiro apresenta, nesta quarta-feira (8), a edição especial de Círio do baile “Pará Hits”, na Casa Apoena, em Belém, a partir das 21h. A festa reúne artistas de diferentes gerações e estilos da música paraense, celebrando a diversidade sonora do estado. Nesta edição, Mestre Manoel Cordeiro, Hellen Patrícia (Xeiro Verde), AQNO, Foca e DJ Ray Tech dividem o palco com Felipe. Os ingressos antecipados estão disponíveis para compra até as 20h do dia 8, via Sympla.

“O Pará Hits é uma legítima roda de música paraense que contempla guitarrada, lambada, brega, carimbó e outras vertentes do nosso estado”, afirma Felipe. O artista e anfitrião explica que a proposta do baile é mostrar a pluralidade da música amazônica, reunindo nomes consagrados e artistas emergentes.

Na programação, a cantora Hellen Patrícia, referência do brega paraense, apresenta hits como “Pura Emoção” e “Zouk do Rubi”. Já Mestre Manoel Cordeiro, pai de Felipe e recentemente reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Pará (Lei 11.180/2025), também participa, reforçando a ligação entre tradição e contemporaneidade.

O evento ainda conta com AQNO, artista do Sul do Pará indicado ao Prêmio Revelação do Multishow com a música “Sobrou pra Vc”, e Anderson Foca, cantor e compositor nascido em Manaus, criado em Belém e radicado em Natal, que mistura influências do Norte e Nordeste em suas composições. A DJ Ray Tech completa a programação, animando a pista com brega, carimbó, guitarrada e música popular brasileira produzida na Amazônia.

Felipe reforça a escolha dos convidados como forma de diálogo entre gerações: “Hellen Patrícia é uma das vozes pioneiras do brega, meu pai, Mestre Manoel, teve sua trajetória reconhecida como patrimônio cultural. AQNO traz modernidade e ousadia do brega-pop, e Foca mistura Norte e Nordeste. É um encontro que reúne diferentes estilos, mostrando a diversidade da música paraense.”

VEJA MAIS

image Vila Círio Iluminado tem entrada gratuita, roda gigante itinerante e mais de 65 shows; veja
As atrações estão na Praça Waldemar Henrique, em Belém, a partir dessa segunda-feira (6)

image Espetáculo Maria Vem reúne grandes vozes da Amazônia no Círio de Nazaré 2025
No palco, a anfitriã e cantora Liah Soares recebe artistas que representam a força da música feita no Pará e no Brasil

O músico destaca a relevância cultural do baile: “Esta edição do Círio é muito especial porque reúne nosso povo com aquele sentimento paraense aflorado. O Círio há muito tempo não é só uma festa religiosa, mas uma celebração da cultura do Pará. Ouvir música paraense conecta você com nosso povo. Celebrar o Círio com a música tem tudo a ver, é um encontro que valoriza a força cultural do estado.”

Felipe também comenta sobre a importância de valorizar a história da música amazônica: “O reconhecimento do meu pai fortalece não só a trajetória dele, mas toda a luta de músicos que trabalharam para dar visibilidade à música popular da Amazônia. O Pará tem uma riqueza cultural enorme, e festas como o Pará Hits ajudam a mostrar isso para todos os públicos, locais e visitantes.”

O artista ressalta ainda que a edição especial do baile busca a interação com o público: “Quero ver todo mundo cantando e dançando. As pessoas vão se conectar com nossa cultura ouvindo lambada, guitarrada, brega e carimbó. Cada canção é uma expressão coletiva do nosso povo, e essa celebração durante o Círio tem tudo a ver com o que sentimos nesses dias.”

Felipe lembra que esta será a quarta edição do Pará Hits: “As edições anteriores foram muito quentes, com público diverso de várias idades. Tenho certeza de que essa quarta-feira será do mesmo jeito, intensa, cheia de paixão pela cultura do Pará. Não dá para perder essa edição especial, com artistas que representam o melhor da música paraense.”

Serviço – Baile 'Pará Hits': edição Círio

  • Data: Quarta-feira, 8 de outubro
  • Hora: a partir das 21h
  • Local: Casa Apoena
  • Ingressos: via Sympla ou Pix
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

show em Belém

Círio 2025
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio aos boatos de affair com Virginia?

Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois

07.10.25 9h04

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Acabou!

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: ‘Cada um seguirá seu caminho’

Nos últimos dias, a influenciadora havia postado uma série de registros na casa de Vini, em Madrid

07.10.25 21h37

CULTURA

Doc da TV Liberal mostra o Círio de Nazaré mais longo, com quase dez horas de duração

Projeto inédito vai ao ar na tarde desta quinta (9) e aborda um momento significativo da festa maior dos paraenses

08.10.25 8h00

MÚSICA

João Gomes estreia edição brasileira do Tiny Desk; conheça o projeto

O cantor pernambucano foi o primeiro convidado do programa e apresentou sucessos como "Dengo", “Pra que fui me Apaixonar” e "Pedaço de Pecado"

08.10.25 8h19

MAHKU

Arte indígena contemporânea é tema de exposição inédita e gratuita na Caixa Cultural Belém

Exposição será inaugurada nesta quarta-feira (8) e poderá ser visitada até 25 de janeiro de 2026

08.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda