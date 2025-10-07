Edição de Círio do baile ‘Pará Hits’ traz noite de música paraense a Belém nesta quarta (8)

O guitarrista, cantor e produtor musical Felipe Cordeiro apresenta, nesta quarta-feira (8), a edição especial de Círio do baile “Pará Hits”, na Casa Apoena, em Belém, a partir das 21h. A festa reúne artistas de diferentes gerações e estilos da música paraense, celebrando a diversidade sonora do estado. Nesta edição, Mestre Manoel Cordeiro, Hellen Patrícia (Xeiro Verde), AQNO, Foca e DJ Ray Tech dividem o palco com Felipe. Os ingressos antecipados estão disponíveis para compra até as 20h do dia 8, via Sympla.

“O Pará Hits é uma legítima roda de música paraense que contempla guitarrada, lambada, brega, carimbó e outras vertentes do nosso estado”, afirma Felipe. O artista e anfitrião explica que a proposta do baile é mostrar a pluralidade da música amazônica, reunindo nomes consagrados e artistas emergentes.

Na programação, a cantora Hellen Patrícia, referência do brega paraense, apresenta hits como “Pura Emoção” e “Zouk do Rubi”. Já Mestre Manoel Cordeiro, pai de Felipe e recentemente reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Pará (Lei 11.180/2025), também participa, reforçando a ligação entre tradição e contemporaneidade.

O evento ainda conta com AQNO, artista do Sul do Pará indicado ao Prêmio Revelação do Multishow com a música “Sobrou pra Vc”, e Anderson Foca, cantor e compositor nascido em Manaus, criado em Belém e radicado em Natal, que mistura influências do Norte e Nordeste em suas composições. A DJ Ray Tech completa a programação, animando a pista com brega, carimbó, guitarrada e música popular brasileira produzida na Amazônia.

Felipe reforça a escolha dos convidados como forma de diálogo entre gerações: “Hellen Patrícia é uma das vozes pioneiras do brega, meu pai, Mestre Manoel, teve sua trajetória reconhecida como patrimônio cultural. AQNO traz modernidade e ousadia do brega-pop, e Foca mistura Norte e Nordeste. É um encontro que reúne diferentes estilos, mostrando a diversidade da música paraense.”

O músico destaca a relevância cultural do baile: “Esta edição do Círio é muito especial porque reúne nosso povo com aquele sentimento paraense aflorado. O Círio há muito tempo não é só uma festa religiosa, mas uma celebração da cultura do Pará. Ouvir música paraense conecta você com nosso povo. Celebrar o Círio com a música tem tudo a ver, é um encontro que valoriza a força cultural do estado.”

Felipe também comenta sobre a importância de valorizar a história da música amazônica: “O reconhecimento do meu pai fortalece não só a trajetória dele, mas toda a luta de músicos que trabalharam para dar visibilidade à música popular da Amazônia. O Pará tem uma riqueza cultural enorme, e festas como o Pará Hits ajudam a mostrar isso para todos os públicos, locais e visitantes.”

O artista ressalta ainda que a edição especial do baile busca a interação com o público: “Quero ver todo mundo cantando e dançando. As pessoas vão se conectar com nossa cultura ouvindo lambada, guitarrada, brega e carimbó. Cada canção é uma expressão coletiva do nosso povo, e essa celebração durante o Círio tem tudo a ver com o que sentimos nesses dias.”

Felipe lembra que esta será a quarta edição do Pará Hits: “As edições anteriores foram muito quentes, com público diverso de várias idades. Tenho certeza de que essa quarta-feira será do mesmo jeito, intensa, cheia de paixão pela cultura do Pará. Não dá para perder essa edição especial, com artistas que representam o melhor da música paraense.”

Serviço – Baile 'Pará Hits': edição Círio

Data: Quarta-feira, 8 de outubro

Hora: a partir das 21h

Local: Casa Apoena

Ingressos: via Sympla ou Pix