Vila Círio Iluminado tem entrada gratuita, roda gigante itinerante e mais de 65 shows; veja

Belém recebe, a partir dessa segunda-feira (6), a Vila Círio Iluminado na Praça Waldemar Henrique. Como parte da programação da Festa de Nazaré, a programação conta com entrada gratuita, maior roda gigante itinerante do Pará e mais de 65 shows regionais. O evento ocorre até o dia 19 de outubro, domingo.

Durante duas semanas, a roda gigante de 36 metros de altura e com visão panorâmica da cidade está disponível ao público. As apresentações musicais são diárias e estão marcadas para iniciar às 18h, com duração até às 2h. Entre os artistas confirmados está Gang do Eletro, Liah Soares, Suany Batidão, Carabao, Pinduca e Arraial do Pavulagem.

“A Vila Círio é um espaço democrático. Além da música, vamos destacar ações de sustentabilidade, empreendedorismo e geração de renda. A energia do Círio vai contagiar a todos”, afirma Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, principal patrocinadora do evento.

O evento conta com 400 empreendedores de diferentes segmentos, como artesanato, pintura, artigos religioso e comidas típicas. Além disso, a Vila Círio Iluminado também promove o programa E+ Reciclagem entre os dias 6 e 10 de outubro: a cada 10 latas ou garrafas pet, destinados a associações de coleta seletiva, os resíduos podem ser trocados por uma camisa ou boné.