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Ed Sheeran anuncia show extra em São Paulo; saiba quando

O giro dá início à nova fase de Sheeran

Estadão Conteúdo
fonte

Ed Sheeran durante apresentação em Nova York (REUTERS/Lucas Jackson)

Ed Sheeran confirmou mais uma data da turnê LOOP TOUR em São Paulo. O show extra ocorre em 6 de dezembro de 2026, no Nubank Parque (antigo Allianz Parque), após a alta procura pela performance anteriormente anunciada, em 5 de dezembro.

O giro dá início à nova fase de Sheeran, após a finalização da Mathematics Tour. Além de contar com nova produção e palco, a turnê promete setlist marcado pelas músicas do álbum Play, e outros hits.

Como atração de abertura, FINNEAS também se apresenta na data extra. Além de trabalhar ao lado de sua irmã, Billie Eilish, o artista vem atuando também em carreira solo.

Vendas de ingressos

Haverá pré-vendas para clientes Santander. Os clientes Private e Select têm o primeiro acesso: a pré-venda para eles começa na próxima segunda-feira, 11, às 10h, encerrando-se na terça-feira, 12, às 9h59.

A pré-venda para os demais clientes do banco se começa na terça-feira, 12, às 10h, e fecha na quinta-feira, 14, às 8h.

Por fim, a venda geral se inicia no mesmo dia, às 10h pelo site da Eventim.

Cartões Válidos para a Pré-venda Santander, Clientes Private e Select: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express® Gold Card Santander; American Express® Platinum Card Santander; American Express® Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage® Black.

Cartões Válidos para a Pré-venda Santander, demais Clientes: todos os cartões são elegíveis, exceto os de viagens.

Valores dos ingressos

Pista Premium - R$880 (inteira) / R$440 (meia-entrada) Pista - R$490 (inteira) / R$245 (meia-entrada) Cadeira Nível 1 Lateral - R$760 (inteira) / R$380 (meia-entrada) Cadeira Nível 1 Central - R$730 (inteira) / R$365 (meia-entrada) Cadeira Superior - R$440 (inteira) / R$220 (meia-entrada)

Condições de parcelamento: Clientes Santander podem parcelar em até 9 vezes (6 vezes sem juros e de 7 a 9 vezes com juros). Portadores de outros cartões podem parcelar em até 6 vezes (3 vezes sem juros e de 4 a 6 vezes com juros).

Bilheteria oficial do Nubank Parque:

Bilheteria B (Na abertura da Pré-venda e na Abertura da Venda Geral)

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Portão B - Água Branca - São Paulo/SP Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas. Bilheteria A (Demais dias)

Endereço: Rua Palestra Itália, 200 - Portão A - Perdizes - São Paulo/SP Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

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MÚSICA/ED SHEERAN/SHOW EXTRA/SP
Cultura
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