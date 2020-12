'É horrível estar com covid-19', diz Andréia Horta após teste positivo

A atriz Andréia Horta revelou na quarta-feira, 9, que testou positivo para o novo coronavírus, e falou sobre os sintomas de covid-19 que tem sentido nos últimos dias. Ela revelou que já está melhor de saúde, mas continua sem olfato e paladar.

Em uma publicação no Instagram, Andréia disse que chegou a sentir "intensas dores de cabeça e nos olhos, mal-estar dos piores da vida, fraqueza, tonturas, vômitos, diarreia, tosse, cansaço", e que está recebendo tratamento para os sintomas em casa.

"O crescimento de casos nos últimos dias e´ tenebroso. Ver amigos tombando e lutando com a doença é muito doloroso. E por tudo isso já chorei muitas vezes", destacou a atriz. Ela explicou que estava relatando seu caso pois "é horrível estar com covid-19 e desesperador assistir ao descaso por parte de tantas pessoas e pedir atenção e medidas rigorosas no combate ao avanço da doença".

Segundo a assessoria da atriz, Andréia realizou o teste para o novo coronavírus na semana retrasada, e atualmente está em casa, repousando, para "se recuperar o mais breve possível".

Andréia estava participando das gravações da próxima novela das 9 da Rede Globo em 2021, Um Lugar ao Sol, e precisou ser afastada das gravações. Em nota enviada para o Estadão, a emissora disse que "os trabalhos nos Estúdios Globo seguem cumprindo o protocolo de segurança. E continuamos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da covid-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias".