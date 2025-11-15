Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

A ex-modelo e personal trainer Joana Machado reapareceu nas redes sociais. Na última quinta-feira, 13, para celebrar seu aniversário de 45 anos, ela presenteou os seguidores com uma foto sexy, de maiô. "Sempre em frente", escreveu ela na legenda.

Longe dos holofotes, Joana ficou famosa em 2008 por conta do seu namoro com o ex-jogador Adriano Imperador. Na época, ele atuava no Flamengo., e a relação era bastante conturbada. Em 2011, ela ganhou o reality "A Fazenda 4" e em seguida, trabalhou por 1 ano e meio como repórter do programa "Legendários", de Marcos Mion, mas resolveu largar a carreira artística.

Joana vive reclusa desde 2012, quando decidiu sumir da TV e das redes sociais por um quadro de depressão que já vinha se arrastando há alguns anos. Ela chegou a trabalhar como assessora política do André Lazaroni, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, mas atualmente, estuda Biomedicina e tem atuado em uma clínica de estética.

Para quem não lembra, em 2010, Joana promoveu um barraco com Adriano no Morro da Chatuba. Ela apedrejou os carros de Vagner Love, Álvaro e Denis Marques. Por conta disso, o ex-jogador teria mandado amarrar a namorada em uma árvore e ficou rindo da cara da noiva. O "castigo" durou até as 7h da manhã.

Sete anos depois, Adriano em entrevista ao "Conversa com Bial" sobre o caso: "Isso não existe, como vou amarrar minha mulher em uma árvore?. Eu dei um 'miguézinho', mas não pulei cerca não. Toda quinta feira os jogadores se reuniam num bar no Rio e as mulheres sabiam. Cismamos que tínhamos que ir para a comunidade. Levei todo mundo, estamos lá fazendo churrasco, quem me chega? (Ela) chegou lá gritando, uma confusão danada. Mas não houve agressão, nada disso."