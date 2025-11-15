Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

O Liberal
fonte

Joana Machado e Adriano Imperador namoraram durante um período conturbado entre 2008 e 2010 (Reprodução)

A ex-modelo e personal trainer Joana Machado reapareceu nas redes sociais. Na última quinta-feira, 13, para celebrar seu aniversário de 45 anos, ela presenteou os seguidores com uma foto sexy, de maiô. "Sempre em frente", escreveu ela na legenda.

Longe dos holofotes, Joana ficou famosa em 2008 por conta do seu namoro com o ex-jogador Adriano Imperador. Na época, ele atuava no Flamengo., e a relação era bastante conturbada. Em 2011, ela ganhou o reality "A Fazenda 4" e em seguida, trabalhou por 1 ano e meio como repórter do programa "Legendários", de Marcos Mion, mas resolveu largar a carreira artística.

Joana vive reclusa desde 2012, quando decidiu sumir da TV e das redes sociais por um quadro de depressão que já vinha se arrastando há alguns anos. Ela chegou a trabalhar como assessora política do André Lazaroni, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, mas atualmente, estuda Biomedicina e tem atuado em uma clínica de estética.

VEJA MAIS

image Adriano cai no choro com mensagem do pai feita por IA em jogo de despedida no Maracanã
Jogador se despediu do futebol em jogo amistoso com grandes nomes do futebol nacional

image Adriano Imperador relembra confusão com Joana Machado em favela: 'estava possuída'
Ex-jogador falou sobre o assunto em sua biografia "Adriano, Meu medo maior"

image Adriano Imperador nega ter feito ménage com Belo e Gracyanne: ‘Nem sei quem é’
Ex-jogador de futebol decidiu se pronunciar nas redes sociais apó rumores de relação com o antigo casal

Para quem não lembra, em 2010, Joana promoveu um barraco com Adriano no Morro da Chatuba. Ela apedrejou os carros de Vagner Love, Álvaro e Denis Marques. Por conta disso, o ex-jogador teria mandado amarrar a namorada em uma árvore e ficou rindo da cara da noiva. O "castigo" durou até as 7h da manhã.

Sete anos depois, Adriano em entrevista ao "Conversa com Bial" sobre o caso: "Isso não existe, como vou amarrar minha mulher em uma árvore?. Eu dei um 'miguézinho', mas não pulei cerca não. Toda quinta feira os jogadores se reuniam num bar no Rio e as mulheres sabiam. Cismamos que tínhamos que ir para a comunidade. Levei todo mundo, estamos lá fazendo churrasco, quem me chega? (Ela) chegou lá gritando, uma confusão danada. Mas não houve agressão, nada disso."

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Joana Machado

Adriano Imperador
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SE PROGRAME

A agenda cultural com programação gratuita agita a capital do Brasil na última semana de COP30

Em diversos lugares de Belém, o público pode conferir exposições, shows, dentre outros

16.11.25 8h00

GRATUITO

Pelé do Manifesto abre Festival Muita Onda com show marcado por rap, protesto e cultura amazônida

Evento destaca mobilização social e diversidade artística, com dezenas de artistas levando ao palco vivências e resistências da periferia.

16.11.25 8h00

VOTO

Dança dos Famosos terá Dança Cigana e votação do público; Silvero Pereira e Thais Sousa pedem apoio

Dupla já recebeu até nota 10 unânime dos jurados

15.11.25 16h11

OBRA

'Pasárgada' é exibido em Belém com sessões gratuitas e presença de Dira Paes

A artista paraense fez a sua estreia como diretora

15.11.25 16h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

MEMÓRIAS

Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

Jornalista passou 10 dias transmitindo seu programa diário da COP30.

15.11.25 15h20

TRETA

Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Modelo se revolta ao descobrir gravação íntima de sua ex-colega com Cassiano França e dispara críticas nas redes sociais.

26.02.25 17h04

novo rumo

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

15.11.25 11h45

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda