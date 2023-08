Durante tratamento de quimioterapia, Conrado raspa a cabeça e tem queda de imunidade

Durante o tratamento contra um câncer no reto desde o fim de abril, Conrado resolveu raspar a cabeça após perder alguns fios durante as sessões de quimioterapia. "Acabei cortando de uma vez. Começou a cair um pouco, e eu falei: vou tirar logo", disse ele ao mostrar o novo visual nas redes social ao lado da mulher, a ex-paquita Andréa Sorvetão.

Na postagem, Sorvetão contou que o marido teve uma queda de imunidade por conta das "últimas emoções". "Agora vamos ter que esperar essa imunidade voltar para continuar a quimioterapia", informou ela. Aos 55 anos, o Conrado foi diagnosticado com um tumor maligno no final do reto e passou por uma cirurgia de emergência em abril, num hospital em São Paulo. Desde então, ele vem reagindo bem ao tratamento.

