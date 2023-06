Com câncer no reto, Conrado celebra início da quimioterapia: 'Só faltam 11'

O cantor Conrado celebrou o início da quimioterapia para tratar um câncer no reto. O artista destacou que realizou a primeira sessão no total de 12. Segundo a postagem do cantor, "eram 12 sessões? a primeira já foi! Agora só faltam 11...Obrigado, Hospital de Amor, por tanto amor. Deus maravilhoso! Deus é bom a todo tempo. Obrigado", escreveu ele.

No início do mês, ele falou da preparação para início da quimioterapia após tumor. "Estou meio sumidão daqui, mas é porque estou em fase de tratamento. Está próximo já de começar a quimioterapia. Semana passada deu uma febrezinha aqui em casa e eu tive que ir correndo para Barretos (Hospital de Câncer de Barretos) porque eu tinha acabado de colocar o cateter para começar a fazer a quimioterapia. Então, a gente tinha que tirar essa dúvida do cateter." O cantor precisou adiar a quimioterapia após anormalidade em exame.

No dia 30 de março, Sorvetão anunciou a seus seguidores que Conrado havia descoberto um tumor maligno no reto. O diagnóstico foi feito após o cantor passar mal durante uma gravação do programa Canta Comigo, da Record. Na época, Sorvetão explicou que Conrado precisaria realizar sessões de quimio e radioterapia.

