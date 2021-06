Sorvetão e Conrado pedem patrocínio: 'Casal hétero, cristão e tradicional'

Considerado o 'Casal 20' do cenário pop nos anos 80 e 90, a ex-paquita Andrea Sorvetão e o cantor Conrado estão em busca de patrocínio enquanto a pandemia impede a realização de shows e outros eventos de massa. No Dia dos Namorados (12), os dois resolveram gravar um vídeo que foi compartilhado no Instagram de Sorvetão em que se descrevem como "um casal hétero, cristão e tradicional". A tentativa de emplacar a imagem da tradicional família brasileira para conseguir faturar com publicidade não foi muito bem vista pelos internautas e recebeu diversas críticas nas redes sociais.

Na gravação, que só viralizou nesta quinta-feira (17), eles descrevem seu perfil: "Nós somos artistas desde sempre e somos casados há 26 anos. E estamos juntos há 32 anos. Somos um casal hétero, cristão e tradicional. Olha só! Feliz dia dos namorados. Será que nós teríamos alguma empresa interessada em patrocinar essa família?". Usuários do Twitter e do Instagram reprovaram o fato do casal se destacar como heterossexual e tradicional como um uma espécie de valor.

Alguns internautas também viram a iniciativa como uma censura à recente mudança de postura do mercado publicitário, que vem elaborando campanhas mais pautadas na diversidade e inclusão, com a presença de casais gays e transgêneros, entre outros.

"Andréa Sorvetão e Conrado reclamando que não foram chamados pra campanha de Dia dos Namorados... É o suprasumo da cafonice + lgbtfobia do casal hétero branco conservador bolsominion", criticou um internauta no Twitter. "Eles acham que o problema deles é serem cristãos e heteros, mas a realidade é falta de talento mesmo", disse uma usuária do Instagram.

Mas houve quem também apoiasse a postura dos dois: "Infelizmente, a mídia não valoriza mais os tradicionais, mas eu sim, e por isso parabenizo vocês e sua família também!", escreveu uma seguidora.