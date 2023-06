Conrado fala em adiar quimioterapia preventiva após descobrir tumor no intestino; vídeo

Em vídeo postado no seu no perfil no Instagram na tarde desta sexta-feira (2), o cantor Conrado falou sobre seu tratamento contra o câncer. Ele retirou, por meio de cirurgia, um tumor maligno no reto no último dia 2 de abril. Ele descobriu o câncer em 30 de março deste ano.

O marido da ex-Paquita Andréa Sorvetão, disse que precisou adiar a quimioterapia preventiva depois apresentar uma "febrezinha". Tudo ocorreu após a implantação do cateter, a via de acesso mais comum para a realização da quimioterapia é a endovenosa, em que os medicamentos são administrados pelos vasos sanguíneos.

Implantação de cateter e tomografia

"Oi, gente! Tudo bem? Estou meio sumidão daqui, mas é porque a gente está em fase de tratamento. Estou próximo de começar a quimioterapia. Semana passada deu uma 'febrezinha' aqui em casa e eu tive que ir correndo para Barretos [Hospital de Câncer de Barretos] porque eu tinha acabado de colocar o cateter para começar a fazer a quimioterapia. Então a gente tinha que tirar essa dúvida do cateter", começou.

Chegando ao hospital, Conrado fez uma tomografia. "E deu que eu estava com uma água (são 25 ml de água) na pélvis, que é uma coisa bem comum, ocasionada pela cirurgia. Então eu estou tomando antibiótico, a febre já foi embora e as dores que eu estava sentindo naquele canal da pélvis, ocasionada também por essa água... Que, sabe lá como veio, de onde surgiu", continuou.

Água na pelve e tratamento

Se tratando no Hospital de Câncer de Barretos, ele elogiou a equipe médica: "Lá em Barretos você entra e sai com um diagnóstico, você não sai sem diagnóstico de lá. Um hospital maravilhoso, com médicos maravilhosos, atendimento maravilhoso, só tenho coisas boas para dizer de lá. Gente da melhor espécie e profissionais da melhor qualidade".

Além disso, Conrado ainda falou sobre o diagnóstico de água na pelve. "Descobriram [a água], e eu estou tomando antibiótico e vou voltar para lá. Andréa está vindo para cá e a gente está indo para Barretos. Segunda-feira de manhã eu repito os exames todos. Se essa água continuar ainda, mesmo depois dos antibióticos, a gente vai fazer uma punção. Retirando essa água da pélvis e aí dando prosseguimento e já preparando o caminho para a quimioterapia preventiva", explicou.

"Vim aqui para avisar para vocês que está tudo bem, tudo dentro do prazo certo. Tudo dentro do limite. Tem algumas consequências que são ainda ocasionadas pela cirurgia, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês sempre é que a cirurgia tirou o tumor. E o tumor era um tumor solo, quer dizer, não tinha metástase nenhuma. Então, agora, o que eu tenho feito é me recuperar da cirurgia e me preparar para a quimioterapia preventiva. Então nós estamos chegando lá, gente. Continuem suas orações, eu agradeço a todos vocês", afirmou.

"Andréa falou que tem muita gente que entra no TikTok para falar com ela e tudo mais. E eu só quero agradecer. Hoje me emocionei de novo vendo a matéria da Record que ficou tão linda. Me emociono com vocês todos os dias, com os recados que eu recebo, a prova de amor que vocês têm por nós. Beijo para vocês. Estamos juntos! Logo, logo a gente vai terminar tudo isso. Fiquem com Deus! Amo vocês", concluiu.