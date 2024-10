Dupla palestina que viralizou com ‘modão’ em árabe e agradece carinho dos brasileiros em post

Vários recortes da dupla de cantores palestinos cantando um “modão” em árabe viralizou entre os internautas ao longo desta segunda-feira (21/10). Diante do reconhecimento, Odai Zagha e Anas Abu Sneineh usaram as redes sociais para agradecer o carinho dos brasileiros. “Mais uma vez no Brasil, todo o amor”, disseram na publicação feita no Instagram.

No vídeo, eles aparece dizendo que em breve se uniaram ao Brasil, dando a entender que podem vir visitar o país. Assista:

A semelhança na emoção entre as canções sertanejas e a apresentada pela dupla chamado atenção dos brasileiros, que começaram apelidar o trabalho dos artistas de "arabenejo".

O hit ganhou memes e novas versões na internet. Os brasileiros fizeram da música forró, pisadinha, tecno brega e até tecnomelody, encabeçado pela DJ Méury. Intitulado “Tecnoárabe (Rock Doido da Arábia)”, o remix mistura batidas eletrônicas de tecno com influências do rock e elementos sonoros árabes.