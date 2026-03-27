Duo peruano Dengue Dengue Dengue se apresenta em Belém neste sábado, 28

O duo peruano Dengue Dengue Dengue realiza sua estreia em Belém neste sábado, 28 de março de 2026, com um show gratuito que integra projeções, música e imagem. A apresentação audiovisual acontece na Casa das Onze Janelas, como parte do projeto Amazônia Imersiva.

Formado pelos produtores Rafael Pereira e Felipe Salmón, o grupo mistura ritmos latino-americanos com elementos visuais em suas performances. “Nossa música é pensada para a pista, para conectar as pessoas com o ritmo. Nos interessa romper padrões e explorar ritmos que dialoguem com nossas raízes”, afirmam os artistas.

Ritmos e Identidade Visual do Duo

O nome da dupla, repetido três vezes, tem diferentes significados para os integrantes. “Dengue é um ritmo cubano que Enrique Lynch tocava com uma jante de carro, criando um som metálico muito particular”, explicam. Em Lima, a palavra também é uma gíria para a ansiedade sentida antes de algo muito desejado, geralmente ligada a uma festa.

Os artistas associam a repetição do nome à proposta de suas apresentações. As máscaras utilizadas pelo duo são inspiradas em festas tradicionais peruanas e são atualizadas a cada novo trabalho do projeto musical.

A produção de videoclipes e a concepção visual dos shows são elementos importantes para o Dengue Dengue Dengue. “Talvez o outro elemento importante do projeto sejam os vídeos, tanto a proposta visual nos shows quanto os videoclipes. Muitas coisas são concebidas desde o início, em som e imagem”, completam.

A Conexão Musical com Belém

A cantora, curadora e diretora musical Aíla comentou sobre a vinda do duo à capital paraense. “A chegada do Dengue Dengue Dengue em Belém acende uma ponte potente entre territórios que já se reconhecem pelo som. O que nasce no Peru encontra aqui no Pará um espelho vibrante da música eletrônica produzida nas periferias, como o tecnobrega”, declarou.

Ela destaca a riqueza do encontro, que envolve diversas referências musicais e visuais. “Existe algo muito profundo nesse encontro: uma música eletrônica que não nega suas raízes, pelo contrário, amplifica saberes ancestrais dentro de linguagens contemporâneas”, disse Aíla.

“Quando a gente fala de imersão, é sobre sentir a cidade e a floresta em múltiplas camadas. A música vira paisagem, vira experiência sensorial, vira narrativa viva”, complementa a diretora musical, ressaltando o caráter imersivo da experiência.

O Projeto Amazônia Imersiva

A apresentação do Dengue Dengue Dengue é parte do projeto Amazônia Imersiva, realizado na Casa das Onze Janelas. O evento conta com uma exposição de arte contemporânea amazônica, reunindo cerca de 30 artistas e coletivos do Brasil e do exterior.

A programação inclui projeções em 360°, instalações sensoriais e obras que articulam imagem, som e tecnologia. A artista visual e curadora Roberta Carvalho enfatiza a construção de narrativas pelo projeto.

“Se por séculos foram projetadas sobre a Amazônia imagens de ausência, violência e estereótipos, agora projetamos nossa presença. Uma presença forjada na arte, nas tecnologias que criamos, nos pensamentos que cultivamos e na disputa radical pelos nossos imaginários”, afirma Roberta.

O Amazônia Imersiva é apresentado pelo Ministério da Cultura (MinC), por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Nubank. O projeto conta ainda com parceria do British Council e apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult Pará).

Serviço: Dengue Dengue Dengue em Belém

Evento: Show Dengue Dengue Dengue

Show Dengue Dengue Dengue Local: Casa das Onze Janelas – Belém (PA)

Casa das Onze Janelas – Belém (PA) Data: 28 de março de 2026 (sábado)

28 de março de 2026 (sábado) Horário: 18h (primeira sessão) e 21h (segunda sessão)

18h (primeira sessão) e 21h (segunda sessão) Entrada: Gratuita, com retirada obrigatória de ingressos pelo Sympla