Dudu Camargo é o campeão de 'A Fazenda 17'

A vice-campeã foi Duda Wendling, que recebeu 14,57% dos votos. Saory Cardoso ocupou o terceiro lugar, com 9,23%

Redação O Liberal com informações da AE

Dudu Camargo é o vencedor de A Fazenda 17. Ele conquistou o prêmio de R$ 2 milhões na final do programa, exibida nesta quinta-feira, 18, com 75,88% dos votos.

A vice-campeã da edição foi Duda Wendling, que obteve 14,57% dos votos. Saory Cardoso ficou em terceiro lugar, com 9,23%, enquanto Fabiano Moraes ocupou a quarta posição, com apenas 0,32%.

O resultado foi anunciado ao vivo na noite desta quinta-feira, 18, na Record TV, em uma decisão que reuniu os ex-participantes da temporada.

Conheça os finalistas de A Fazenda 17

Dudu Camargo: Ex-jornalista do SBT, ele é conhecido por se envolver em diversas polêmicas. Iniciou na emissora de Silvio Santos ainda na infância como ator e, mais tarde, tornou-se apresentador de telejornais. Aos 27 anos, ele já foi condenado por importunação sexual a Simony.

Duda Wendling: Atriz desde os seis anos de idade, sua carreira começou em Avenida Brasil. Na Globo, também esteve no elenco de Joia Rara e Verão 90. No canal Gloob, participou da série Valentins e trabalhou em Cúmplices de um Resgate, do SBT.

Saory Cardoso: Ex-namorada do ator Marcello Novaes, ela é cirurgiã-dentista e vem de Minas Gerais. Em 2017, também namorou o ator Eduardo Galvão, 34 anos mais velho do que ela, que faleceu em 2020, vítima da covid-19.

Fabiano Moraes: Pai da ex-BBB Vihh Tube, ele atua como produtor musical e é colunista em diversos veículos de comunicação. Fabiano também já foi assessor de imprensa de Rodrigo Faro.

Detalhes da Grande Final de A Fazenda 17

Antes do anúncio do vencedor, os quatro finalistas assistiram a uma retrospectiva com os principais momentos do reality show e as cenas que marcaram suas trajetórias no programa.

Além dos finalistas, a decisão contou com a presença de todos os ex-participantes da temporada, que retornaram à sede para acompanhar o desfecho do programa apresentado por Adriane Galisteu.

A Fazenda 17 registrou um número recorde de 26 participantes e teve início em 15 de setembro, totalizando 94 dias de confinamento.

