Duda Reis é acusada de ter traído Borel e rebate: 'A pessoa quer reverter caso de agressão'

O complicado relacionamento de Duda Reis e Nego do Borel ganhou mais um capítulo. Na tarde desta terça-feira (18), a colunista Leo Dias teve acesso a áudios enviados pela influencer em que ela confidencia a uma amiga que ficaria com um menino, em questão, quando de fato estivesse solteira. A gravação foi feita em outubro do ano passado.

“Amiga, você não leva para o coração os meus áudios. É de coração, mas não fica triste. É que não dá para forçar, seu irmão é um gostoso”, disse Duda, em uma das mensagens.

“É que ele também tem amigos gostosos, se seu irmão não quiser, também não tem problema. Vou em outros. Preciso só que você faça esse embasamento, entendeu? Para ver se rola sem falar com ninguém mesmo. Aí, eu termino essa porra logo, quando sentir firmeza”, acrescentou.

LEIA MAIS: Nego do Borel é proibido pela Justiça de citar nome e manter contato com Duda Reis

Duda Reis acusa Nego do Borel de tê-la estuprado e transmitido HPV

‘Não sou esse cara’, afirma Nego do Borel após ser acusado de agredir Duda Reis

Em sua defesa, Duda compartilhou uma série de vídeos no Instagram, no qual ela afirmou que o cantor tentou usar a conversa vazada para tentar acusá-la de traição e inviabilizar todo o sofrimento físico e psicológico causado por ele.

“Eu tenho uma medida protetiva contra essa pessoa e ela não pode fazer o que está fazendo comigo. Não pode falar de mim, não pode comentar publicações que eu esteja marcada (o que essa pessoa tem feito), não pode tentar falar comigo (o que ela tem feito)”, disse.

“A pessoa quer reverter um quadro de agressão física, verbal, sexo não consentido para isso? Sério? Em uma coisa que nem aconteceu”, garante, citando os áudios.

“E sempre querendo me taxar como louca, clássico. Eu expliquei para vocês que esse áudio existia sem medo nenhum”, completou.

A influencer agradeceu a sororidade prestada por Swellen, ex-namorada do funkeiro, que também o acusa de agressão, e o apoio das advogadas.