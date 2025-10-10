Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Drake perde processo de difamação contra gravadora por música de Kendrick Lamar

Estadão Conteúdo

A Justiça americana rejeitou nesta quinta-feira, 9, o processo de difamação movido por Drake contra a Universal Music Group (UMG) devido à música Not Like Us de Kendrick Lamar. Segundo informações da Billboard, a juíza federal Jeannette Vargas decidiu que a letra, que descrevia Drake como um "pedófilo certificado", fazia parte de uma diss track, um tipo de batalha de rimas comum no rap, e não constituía uma afirmação factual passível de litígio.

O processo, iniciado em janeiro de 2025, alegava que a UMG havia promovido a música com o intuito de difamar Drake. A acusação central era de que a gravadora teria "difundido uma narrativa maliciosa" sobre pedofilia, embora Lamar não fosse diretamente citado como réu.

Na decisão, a juíza afirmou que a acusação de pedofilia, embora séria, estava inserida em um contexto de hipérbole típico de batalhas de rap. Ela destacou que, dada a natureza provocativa e figurativa da letra, seria improvável que o público a interpretasse como uma declaração factual. A magistrada também observou que Drake havia utilizado linguagem semelhante em suas próprias músicas, como em Family Matters, onde sugeria que Lamar seria um "abusador doméstico".

Em comunicado enviado à Billboard, os advogados de Drake informaram que pretendem recorrer da decisão ao tribunal de apelações. A UMG também se manifestou, afirmando que a ação nunca deveria ter sido ajuizada e expressando satisfação com o arquivamento do processo.

Not Like Us foi lançada em maio de 2024, alcançou o topo das paradas e conquistou cinco prêmios no Grammy de 2025, incluindo Gravação do Ano e Canção do Ano. A música também foi destaque no show do intervalo do Super Bowl, apresentado ao vivo por Lamar.

