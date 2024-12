Doramas: Conheça 8 séries asiáticas ‘fofas’ para maratonar no fim de ano

O recesso de fim de ano é o momento perfeito para maratonar séries "fofas", com personagens que poderiam ser nossos amigos e com histórias cheias de emoção e desfechos lindos. Reunimos oito opções: quatro dramas (três sul-coreanos e um chinês) e quatro BLs — séries LGBTQIAP+ — (dois tailandeses, um sul-coreano e um japonês) para aproveitar o tempo livre neste fim de ano e início de 2025. Veja:

"A Fada do Levantamento de Peso Kim Bok-Joo" (2016)

Leve, divertida e ideal para maratonar, a série acompanha Kim Bok-Joo, uma atleta de levantamento de peso universitária, que cruza o caminho de Joon-hyun, um nadador profissional que enfrenta traumas. A química entre os atores é inegável, já que estavam namorando na época. Disponível no VIKI.

"Romance is a Bonus Book" (2019)

Este drama encanta não apenas pela trama, mas também pelo desfile de casacos de inverno do ator Lee Jong-suk. Situado em uma editora, a história mostra o romance entre um editor mais jovem e sua amiga mais velha, uma mãe em busca de trabalho. Uma série lenta, mas recheada de diálogos cativantes e personagens marcantes. Disponível na Netflix.

"Love Me Love My Voice" (2023)

O único drama chinês da lista é perfeito para aquecer o coração no fim de ano. Sem vilões ou antagonistas, a história acompanha o relacionamento entre uma estudante universitária e um dublador, cuja voz a encanta. Destaque para a cinematografia e trilha sonora. Disponível no VIKI.

"Hospital Playlist" (2020)

Com histórias emocionantes e momentos de pura diversão, a série acompanha cinco médicos amigos desde a faculdade, que trabalham no mesmo hospital e têm uma banda em seu tempo livre. Com episódios longos e duas temporadas, é uma das maiores audiências da Coreia do Sul. Disponível na Netflix.

"Light On Me" (2021)

Este BL sul-coreano se destaca por seu triângulo amoroso bem construído. A trama segue Tae-kyung, um jovem solitário que começa a interagir com colegas Shin-woo e Da-on. Leve, engraçada e cheia de descobertas, é ambientada no ambiente escolar. Disponível no VIKI.

"Our Dining Table" (2023)

Baseado em um famoso mangá, este drama japonês explora conexões humanas por meio da comida. Yutaka, um jovem solitário, tem sua vida transformada ao conhecer os irmãos Minoru e Tane, com quem compartilha refeições e afeto. Com episódios curtos, é ideal para maratonar. Disponível no Gagaoolala.

"My School President" (2022)

Este BL tailandês reúne clichês. Gun, líder de uma banda escolar, e Tinn, filho da diretora, se envolvem em uma trama que mistura romance e música. A trilha sonora, cantada pelos próprios atores, é um sucesso à parte. Disponível no VIKI.

"Only Boo" (2024)

Recém-lançada, esta produção tailandesa conquistou os fãs com uma história emocionante e personagens carismáticos. Moo, um aspirante a idol, e Kang, seu interesse amoroso, enfrentam os desafios de um romance proibido. Com personagens genuínos e secundários bem desenvolvidos, é um destaque. Disponível no VIKI.