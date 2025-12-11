Streaming faz lista com as 10 séries asiáticas mais assistidas no Brasil em 2025

O Viki, plataforma de streaming dedicada a produções asiáticas, divulgou a lista dos 10 títulos mais populares no Brasil em 2025. A plataforma conta com mais de 11 milhões de assinantes brasileiros e registra o sucesso crescente das séries sul-coreanas e chinesas no país.

Segundo o Viki, as produções abrangem desde "romances arrebatadores" até "épicos históricos e thrillers estilosos". O ranking inclui sete séries sul-coreanas e três chinesas, refletindo a diversidade de gêneros e origens.

Séries novelescas de países como Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Japão, Taiwan e China são geralmente conhecidas no Brasil pelo termo dorama. Essa palavra é utilizada de forma generalista para englobar dramas produzidos no leste e sudeste da Ásia.

Confira os 10 títulos mais populares do Viki no Brasil em 2025

Meu Querido Nêmesis (Coreia do Sul)

Meu Secretário Perfeito (Coreia do Sul)

Ambição do Amor (China)

A Primeira Noite com o Duque (Coreia do Sul)

A Cidade e a Lei (Coreia do Sul)

Fitness na Academia e no Amor (Coreia do Sul)

Prisioneiros da beleza (China)

Motel Califórnia (Coreia do Sul)

A Lenda da Generala (China)

Minha Juventude (Coreia do Sul)

A definição generalista de "dorama" é questionada pela comunidade sul-coreana no Brasil. Eles defendem o uso de nomenclaturas específicas para cada país de origem das produções.

Qual a diferença entre dorama, drama e k-drama?

Originalmente, dorama é um termo que se refere ao formato de séries de televisão japonesas. Essas produções são caracterizadas por narrativas mais compactas, focadas em um único núcleo de personagens e geralmente concluídas em uma única temporada.

No ano passado, a Associação Brasileira dos Coreanos divulgou um manifesto que criticava a definição da Academia Brasileira de Letras (ABL) para a palavra "dorama". A ABL a definia como "obra audiovisual de ficção em formato de série, produzida no leste e sudeste da Ásia".

A associação sul-coreana, com representação de professores da USP e da UFF, considerou a definição preconceituosa e generalizadora. O argumento central é que a palavra "dorama", sendo de origem japonesa, não deveria ser usada para séries de outros países asiáticos.

Existem nomenclaturas próprias para cada país. Séries da Coreia do Sul são K-dramas, da China são C-dramas e de Taiwan são TW-dramas. Cada uma possui características culturais específicas.

Além do Viki, as produções asiáticas também fazem sucesso em outras plataformas de streaming. Elas são populares na Netflix e HBO Max, e também se tornaram aposta no Globoplay e em outros serviços de streaming locais.