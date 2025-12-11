Streaming faz lista com as 10 séries asiáticas mais assistidas no Brasil em 2025
Plataforma de streaming Viki apresenta as produções sul-coreanas e chinesas que conquistaram mais de 11 milhões de assinantes brasileiros
O Viki, plataforma de streaming dedicada a produções asiáticas, divulgou a lista dos 10 títulos mais populares no Brasil em 2025. A plataforma conta com mais de 11 milhões de assinantes brasileiros e registra o sucesso crescente das séries sul-coreanas e chinesas no país.
Segundo o Viki, as produções abrangem desde "romances arrebatadores" até "épicos históricos e thrillers estilosos". O ranking inclui sete séries sul-coreanas e três chinesas, refletindo a diversidade de gêneros e origens.
Séries novelescas de países como Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Japão, Taiwan e China são geralmente conhecidas no Brasil pelo termo dorama. Essa palavra é utilizada de forma generalista para englobar dramas produzidos no leste e sudeste da Ásia.
Confira os 10 títulos mais populares do Viki no Brasil em 2025
- Meu Querido Nêmesis (Coreia do Sul)
- Meu Secretário Perfeito (Coreia do Sul)
- Ambição do Amor (China)
- A Primeira Noite com o Duque (Coreia do Sul)
- A Cidade e a Lei (Coreia do Sul)
- Fitness na Academia e no Amor (Coreia do Sul)
- Prisioneiros da beleza (China)
- Motel Califórnia (Coreia do Sul)
- A Lenda da Generala (China)
- Minha Juventude (Coreia do Sul)
A definição generalista de "dorama" é questionada pela comunidade sul-coreana no Brasil. Eles defendem o uso de nomenclaturas específicas para cada país de origem das produções.
Qual a diferença entre dorama, drama e k-drama?
Originalmente, dorama é um termo que se refere ao formato de séries de televisão japonesas. Essas produções são caracterizadas por narrativas mais compactas, focadas em um único núcleo de personagens e geralmente concluídas em uma única temporada.
No ano passado, a Associação Brasileira dos Coreanos divulgou um manifesto que criticava a definição da Academia Brasileira de Letras (ABL) para a palavra "dorama". A ABL a definia como "obra audiovisual de ficção em formato de série, produzida no leste e sudeste da Ásia".
A associação sul-coreana, com representação de professores da USP e da UFF, considerou a definição preconceituosa e generalizadora. O argumento central é que a palavra "dorama", sendo de origem japonesa, não deveria ser usada para séries de outros países asiáticos.
Existem nomenclaturas próprias para cada país. Séries da Coreia do Sul são K-dramas, da China são C-dramas e de Taiwan são TW-dramas. Cada uma possui características culturais específicas.
Além do Viki, as produções asiáticas também fazem sucesso em outras plataformas de streaming. Elas são populares na Netflix e HBO Max, e também se tornaram aposta no Globoplay e em outros serviços de streaming locais.
