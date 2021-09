Dona Onete fala de visagens e assombrações em live nesta quinta-feira, 2

As histórias que permeiam o imaginário dos paraenses ganham o país em uma live com dois ícones da cultura do estado nesta quinta-feira, 2. A cantora, compositora e poetisa paraense Dona Onete é convidada da live “Mitos e Lendas da Amazônia”, realizada pelo Sesc Ribeirão Preto. O bate papo está marcado para às 19h, com transmissão gratuita pelo canal do YouTube do Sesc Ribeirão Preto. Na conversa, a jornalista Adelaide Oliveira será a responsável pela mediação.

Os mitos e as lendas fazem parte do folclore amazônico, e Belém, além de ser uma cidade rica em cultura, com sua diversidade de cores, cheiros e sabores; é marcada pelas histórias de assombrações e visagens imortalizadas ao longo do tempo. Essas lendas e mitos que permeiam o imaginário da cidade, reforçam elementos culturais como forma de valorizar e reafirmar a identidade de seu povo.

As visagens e assombrações podem ser consideradas histórias vivas do povo amazônico, e foram imortalizadas pelo registro de Walcyr Monteiro (1950 - 2019) no livro “Visagens e Assombrações de Belém”. A leitura, praticamente obrigatória no estado, conta histórias como a da “Mulher do Táxi” - Josephina Conte - uma das visagens mais famosas da cidade, e que sai todos os anos para passear por pontos turísticos da cidade e depois pede para ser deixada em casa.

Histórias como essa devem permear a live da conversa entre Dona Onete e Adelaide Oliveira nesta quinta-feira, 2. Considerada um fenômeno da música do Pará, Dona Onete é sempre divertida, criativa, e atenta a tudo. Aos 82 anos, a artista revela em sua trajetória uma mulher forte e independente. Foi professora de história durante 25 anos, secretária de cultura e fundadora de grupos de dança e música regional como o "Canarana", na cidade de Igarapé-Miri, reduto tradicional de boa música.

Dona Onete tem sido também o nome responsável por levar ao mundo o “carimbó chamegado”, já tendo se apresentado em uma série de países e também pelo Brasil inteiro. Na carreira musical, Dona Onete tem três álbuns de estúdio, e hits como “No Meio do Pitiú”, “Jamburana” e “Banzeiro”.

Para deixar esse papo ainda mais interessante, a jornalista Adelaide Oliveira, fará a mediação da live. Adelaide é formada pela Universidade Federal do Pará, MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas/Ideal, Mestre em Arte pela Faculdade de Artes Visuais/UFPA. Foi presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão, de 2011 a 2018; e atualmente é coordenadora do Projeto Circular Campina Cidade Velha em Belém.

A live “Mitos e Lendas da Amazônia - Belém do Pará ” com Dona Onete e mediação de Adelaide Oliveira acontecerá às 19 horas, no canal do Youtube do SESC Ribeirão Preto, com acesso gratuito.