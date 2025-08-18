Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Documentário ‘Conectando Futuras Profissionais’ será lançado nesta quarta (20), em Belém

A produção é do Instituto Federal do Pará e busca inspirar e ampliar a presença feminina na computação na Amazônia

Gustavo Vilhena*
fonte

O documentário apresenta relatos autênticos de docentes, estudantes e profissionais da área da computação. (Divulgação)

Nesta quarta-feira (20), a partir das 15h, o Auditório Central do Instituto Federal do Pará (IFPA) abre suas portas para o lançamento do documentário “Conectando Futuras Profissionais”, que tem como objetivo fortalecer e incentivar a presença feminina na área da computação.

Com 11 minutos de duração e classificação livre, a produção leva o público a um mergulho na trajetória de seis mulheres amazônidas que, mesmo em um campo majoritariamente masculino, desafiam estereótipos e conquistam espaço na tecnologia. Para participar do lançamento, os interessados devem preencher um formulário. O evento é aberto ao público e gratuito, respeitando a lotação do auditório.

Histórias reais e inspiradoras

O documentário apresenta relatos autênticos de docentes, estudantes e profissionais da área, abordando temas como:

  • Representatividade feminina
  • Superação de estereótipos de gênero
  • Acesso à educação e apoio familiar
  • Enfrentamento do preconceito
  • Luta por reconhecimento no mercado de trabalho

Idealizado e coordenado pela professora e pesquisadora Andrea Marques, o projeto foi produzido majoritariamente nas dependências do IFPA, com direção e edição de Caroline Torres, que imprimiu sensibilidade às narrativas.

Um convite à reflexão e à mudança

Com linguagem acessível e sensível, “Conectando Futuras Profissionais” busca:

  • Valorizar histórias reais para promover identificação.
  • Ampliar a reflexão sobre equidade de gênero nas ciências exatas e tecnológicas.
  • Encorajar meninas e mulheres a seguirem carreiras na computação.

Segundo Andrea Marques, o documentário “reforça o compromisso de tornar a computação um espaço mais plural”. “Mais do que um registro audiovisual, é um convite para refletir sobre quem ocupa – e quem pode ocupar – os espaços da tecnologia na Amazônia”, afirma.

Andrea Marques

Programação especial após a exibição

Além da estreia, o evento terá um bate-papo com convidadas da área, criando um espaço para troca de experiências sobre inclusão, desafios e transformação social por meio da educação. A iniciativa reforça a missão do IFPA e do Programa Conecta GP, que viabilizou o projeto com foco em inclusão e inovação.

Conectando Futuras Profissionais

ifpa

produção do ifpa
Cultura
