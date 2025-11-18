Capa Jornal Amazônia
Djavan celebra fãs da geração Z: 'aprendo muito com eles'

O cantor relembrou, entre outras coisas, a utilização de seus versos pelo rapper BK, na música Só Eu Sei

Estadão Conteúdo
fonte

Djavan tocou seus sucessos em São Paulo para um público que tinha Luisa Sonza e a banda Melim na plateia. (Van Campos / AgNews)

Turnê, novo disco, conquista do público jovem: Djavan segue se reinventando aos 76 anos. No meio do lançamento de Improviso, o cantor fala sobre os aprendizados que ganhou com a geração Z, público que vem consumindo suas músicas de maneira crescente no último ano.

"Eu acho que a nova geração traz uma pegada musical, digamos assim, muito, muito fresca, muito nova. Eu tenho ouvido, por exemplo, as mesmas coisas que os meus filhos mais jovens e os meus netos ouvem e aprendo muito com eles", disse, em entrevista ao Gshow, publicada nesta terça-feira, 18.

O cantor relembrou a utilização de seus versos pelo rapper BK, na música Só Eu Sei. "Eu tenho uma música que reflete uma diversidade muito grande sobre todos os gêneros e tudo, e ainda assim, conhecendo o que eu conheço, me surpreende de alguma maneira em vários momentos, a forma de arranjo que eles têm, o que eles escrevem, como eles dizem, a música que eles fazem."

"Tudo isso tem aguçado a minha curiosidade, porque são coisas que não estão no meu radar naturalmente. Isso é muito bom para mim, tem sido muito bom", completou.

O novo álbum de Djavan foi lançado na terça-feira, 11, e conta com músicas como O Vento, que fez para Gal Costa em 1987 com Ronaldo Bastos. O anúncio chegou junto da próxima turnê, Djavanear 50 anos. Só Sucessos, que passará por estádios e terá início no Allianz Parque, em São Paulo, em maio de 2026.

Sobre o trabalho constante com a música, explicou: "É uma coisa que me alegra muito, porque em 50 anos de carreira eu nunca parei de trabalhar, sempre tive uma produção muito constante." "A gente falar de amor não é se repetir, jamais. É o contrário. É você mergulhar num universo único e novo, sempre", finalizou, com relação ao novo projeto.

MÚSICA/DJAVAN/GERAÇÃO Z
Cultura
