Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Djavan anuncia seu 26º disco de inéditas e turnê de 50 anos de carreira

O primeiro álbum do artista "A Voz, o Violão, a Música de Djavan", foi lançado em 1976

Estadão Conteúdo
fonte

O disco de inéditas mais recente de Djavan é D, lançado em 2022. Em 2024, o cantor lançou ainda uma versão ao vivo do mesmo disco e também lançou Origem, um álbum com 12 músicas gravadas no início dos anos 70 (Van Campos / AgNews)

Djavan está em estúdio finalizando o seu novo álbum. Improviso será o 26º disco de inéditas do cantor alagoano, com 12 músicas. De acordo com a equipe do artista, o novo trabalho chega em todas as plataformas digitais ainda neste ano, no dia 13 de novembro.

Além do disco de inéditas, em novembro, Djavan também vai sair em turnê pelo Brasil para celebrar os 50 anos de carreira que ele completa em 2026. Seu primeiro álbum, A Voz, o Violão, a Música de Djavan, foi lançado em 1976.

O disco de inéditas mais recente de Djavan é D, lançado em 2022.

Em 2024, o cantor lançou ainda uma versão ao vivo do mesmo disco e também lançou Origem, um álbum com 12 músicas gravadas no início dos anos 70, antes de apresentar seu primeiro LP autoral em 1976.

Atualmente, o cantor de 76 anos também está sendo homenageado no teatro, com o espetáculo Djavan - O Musical: Vidas pra Contar, que retrata sua trajetória artística e pessoal. O musical já passou pelo Rio de Janeiro e está em cartaz em São Paulo no Teatro Sabesp - Frei Caneca até o dia 28 de setembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Djavan

álbum

Improviso
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AUDIOVISUAL

Exclusivo: Após Pssica, da Netflix, diretor indicado ao Oscar anuncia duas novas produções no Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

CELEBRIDADES

Faustão recebe alta da UTI e apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O comunicador está internado desde o dia 21 de maio tratando uma infecção bacteriana aguda com sepse

18.08.25 18h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

LUTO

Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: 'um pedaço de mim se foi', diz atriz

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família

19.08.25 9h08

TEATRO

‘Prima Facie’, com Débora Falabella, ganha sessão extra em Belém

Texto da australiana Suzie Miller aborda ética, gênero e violência sexual

19.08.25 0h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda