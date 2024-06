DJ paraense leva tecnobrega para o Festival Turá, em São Paulo, no domingo (30/06)

Nascida paraense, mas goiana de história, Gabi Matos é DJ e produtora de eventos desde 2017. Gabi é pesquisadora de músicas regionais brasileiras, com foco na cultura nortista amazônica, latina e na valorização da mulher na música. No próximo domingo (30), ela apresenta seu repertório durante o Festival Turá, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Seus trabalhos principais se baseiam entre as cidades de Goiânia (GO), Belém e São Paulo (SP). Atualmente, é produtora e DJ da festa Piranhão, da Selvática, coletivo e festa de mulheres DJs goianas, Baile Felina, coletivo e festa de DJs mulheres no Pará, e atua como curadora musical do Zé Latinhas, um dos bares mais antigos e culturais da cidade, e outros eventos e espaços em Goiânia.