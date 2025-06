Diretora mostra bastidores do último dia de gravação de Garota do Momento

Natália Grimberg, diretora de Garota do Momento, que chegará ao fim em breve (o último capítulo está previsto para ir ao ar em 27 de junho), anunciou o fim das gravações da novela das 6 neste sábado, 14. Ela publicou um vídeo com trecho do discurso de despedida que fez ao elenco, ainda no set.

"Último dia de gravação! Sim, eu sou dessas, eu faço textão para comemorar o nosso fim... Será fim mesmo? Ou ficaremos para sempre na memória dos nossos milhões de telespectadores?", introduz.

Em outro momento, Natália reflete: "E todo aprendizado de cada um vai para onde? Pode ser crescimento artístico, pessoal, felicidades, tristezas, novo momento da carreira... Isso internaliza e não sai!"

"O momento é de despedida. Já foi de ansiedade, de sucesso, de lutas e vitórias diárias. O momento da garota. De tantas garotas incríveis na equipe e no elenco. O momento de todos. Homens, mulheres, talentos tão potentes que fizeram a nossa história ficar para a história!", comenta, fazendo referência ao nome da novela.

"Eu sempre digo que a vida é feita de momentos... E esse, a gente não pode negar, vai ficar para sempre! Obrigada. Não vou citar nomes para não magoar ou esquecer ninguém, mas um obrigada especial para Alessandra Poggi autora de Garota do Momento", conclui.