Dira Paes toma banho de cachoeira em Bonito, no Mato Grosso do Sul: 'Paraíso'

Dira Paes abriu um álbum de viagem para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Em meio à natureza e acompanhada de amigos, a atriz de 54 anos compartilhou momentos tomando banho em uma cachoeira no local e disse estar encantada.

Segundo publicação da atriz, "Eu e Renata Boldrini, aproveitando o Parque das Cachoeiras, um dos cenários mais lindos que já vi, com essa água límpida pelo calcário. Um esplendor de natureza, nesse passeio proporcionado pelo @bonitocinesur. Muito obrigada!!! Que honra ter a chance de conhecer mais do Mato Grosso do Sul, Bonito é um dos paraísos desse Brasil, estou encantada!!!, escreveu mo Instagram.

A atriz está na cidade para a primeira edição Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito. Dira foi apresentadora da cerimônia de abertura no último sábado, 5.