Dira Paes dá voz à exposição no Museu do Jardim Botânico

Uma exposição instalada no Museu do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, receberá a voz de Dira Paes como parte da montagem. A mostra, que recebe o nome "Mata Atlântica: in-finitos encantos", será inaugurada no dia 21 de março e envolve uma imersão na biodiversidade da Mata Atlântica.

VEJA MAIS

“Sou floresta, manguezal, sou restinga, campos de altitude, sou lar”, diz um trecho narrado pela atriz paraense, que também é ativista ambiental.

A mostra é uma realização da Shell, que é mantenedora do museu e apoia a iniciativa de democratizar o acesso a pesquisas realizadas pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

O Museu do Jardim Botânico foi inaugurado em março de 2024, com o objetivo de ser um centro de pesquisa e desenvolvimento científico. O espaço também recebe exposições e conteúdos interativos para facilitar o acesso do público.