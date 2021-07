Diogo Amorim promove live solidária para ajudar a Legião da Boa Vontade

O cantor paraense Douglas Amorim, um dos artistas que apoiam a Instituição na luta contra a propagação do coronavírus. Nesta quinta (01), às 20h, realiza uma Live Solidária em apoio a campanha Diga Sim da Legião da Boa Vontade com transmissão do seu canal no YouTube.

O cantor disse sim à Legião da Boa Vontade em apoio à campanha de arrecadação de alimentos, iniciativa que, em agosto, irá beneficiar na capital paraense, mais de 300 famílias com cestas de alimentos não perecíveis.

Além de grandes sucessos da música sertaneja raiz, forró, baião, xote a programação destaca os 45 anos da história da LBV na cidade e trouxe uma grande prestação de contas dos atendimentos.

A Live solidária terá duração de duas horas com transmissão ao vivo do Bar Municipal. A programação terá participações do grupo Farra de primeira e dos cantores Gê Cavalcante e Hudson Kennedy.

A programação visa mobilizar a sociedade para fazer doações em prol daqueles que mais necessitam. Através dos recursos arrecadados, a LBV conta com a ajuda de todos para entregar cestas de alimentos, levando a esperança aos corações que sofrem.