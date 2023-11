Dina Oliveira: a pintura como raio de luz e alerta

A atual exposição de Dina Oliveira prova, comprova e celebra a maturidade da artista resiliente no enfrentamento dos problemas de sua pintura. Fiel a eles, Dina Oliveira aperfeiçoa respostas, abre novas indagações, persiste em suas questões pictóricas, avança numa arte dilemática do sujeito contemporâneo, da mulher amazônida (da amazona do pincel) e da artista universal que atua entre a profundidade do ser (a paixão) e o abismo desastroso do clima.

A pintura de Dina Oliveira se aprofunda e se renova como discurso plástico crítico e sensível. Sua arte é ethos, saudade, dor e esperança. Sua poiesis se confronta com o nefando. Sua sensibilidade crítica continua a extrair o signo cromático terroso das águas do caudal amazônico da linguagem. Ela não se esquece das referências verdejantes, agora agônicas, da grande Hileia nem das cores plumárias que aludem ao homo amazonicus, às sábias civilizações originárias, às aves que ainda revoam, mas que anunciam, prenunciam e avisam que a vida moribunda na Terra precisa de socorro, que ainda há tempo de salvação, que a própria arte é um início de reversão de um fim anunciado. O sublime terrível ainda poderá se recuperar como o sublime da natureza majestosa? O pincel conduz luzes como a estrela de Belém. Esta exposição é a resposta àquela dúvida excruciante.

Agende-se

Exposição “Visada”, de Dina Oliveira

Local: Espaço Cultural Silveira Athias (Av. Alcindo Cacela, 1858 - Nazaré, Belém. Entre as avenidas Magalhães Barata e Gentil Bittencourt)

Data: visitação aberta ao público até o dia 2 de dezembro

Hora: 9h às 17h, mediante agendamento