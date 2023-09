Dilsinho desabafa após gravação de DVD ser cancelada: 'Maior decepção da minha carreira'

O cantor Dilsinho fez um desabafo após a gravação de seu DVD, que seria realizado no último sábado, 10, ser cancelado por determinação da Justiça Federal. O evento "Diferentão 2", seria feito em Ouro Preto, em Minas Gerais, mas a justiça entendeu que a Praça Tiradentes, onde iria acontecer o show, não deveria realizar eventos de grande porte. Em 1 de julho deste ano, aconteceu um incêndio no mesmo local.

Segundo lamentação do artista nas redes sociais, "toda a parte burocrática, documentações, aval dos órgãos envolvidos, autorizações foram dadas pela prefeitura. Não fizemos nada de ilegalmente, tivemos os melhores profissionais da área para a realização do projeto, cumprimos com todas as normas legais de um evento", afirmou.

Dilsinho explicou ainda que ficou dias longe da família, envolveu diversas pessoas no projeto, ensaios de sol a sol, e foi surpreendido com a suspensão da gravação. Dilsinho disse que ficou sabendo pelas notícias, que em nenhum momento foi intimado oficialmente. "Tentamos até o último momento, confesso a vocês que essa é uma das maiores decepções de toda a minha carreira", desabafou.

O cantor completa 10 anos de carreira esse ano e fez questão de dizer aos seus fãs que sua história na música sempre foi "embasada na responsabilidade, com muito trabalho e grandes conquistas".

VEJA MAIS