"Chama o VAR" de Dilsinho Nóbrega já está disponível nas plataformas digitais

O cantor paraense Dilsinho Nóbrega lançou o primeiro Ep da carreira solo, "Chama o VAR", nesta quarta-feira (2). Quem quiser conferir o trabalho do artista é só acompanhar as plataformas digitais.

"Chama o VAR" possui oito faixas e mistura a 'pisadinha' com uma pegada regional. Ele diz que resolveu misturar situações reais e cômicas que viveu ou presenciou.

“Resolvi misturar humor e um pouco de sarcasmo nessas músicas, espero que gostem. A música ‘whatsapp GB’,por exemplo, foi uma coisa que presenciei em muitas pessoas usavam esse aplicativo, resolvi baixar pra entender as funcionalidades dele, e cheguei à conclusão que a maioria dos usuários do aplicativo o utilizam para dar o ‘desdobro’ nos parceiros”, disse o cantor as risadas.

As músicas Prisão, WhatsApp GB, Chama o VAR, É Boi, Resenha, Amor Correspondido SQN, Mexer até o chão e Mentira. O forrozeiro divulgou também o clipe de ‘Amor Correspondido SQN’, em seu canal no Youtube fazem parte desse trabalho.