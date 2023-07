Show: Dilsinho chega com ‘Pagode do Diferentão’ no verão de Salinas

Dilsinho chega em Salinas, nordeste paraense, de um jeito ‘Diferentão’. O cantor vai abrir a temporada do verão da Prainha Farol Velho, hoje (14), a partir das 17h.

Ele chega para essa apresentação com um lançamento fresquinho. Dilsinho disponibilizou na íntegra, em todas as plataformas de áudio e vídeo, o álbum “Pagode do Diferentão”. “Recentemente liberei o álbum completo do Diferentão, que é meu maior projeto de carreira até hoje, realmente muito especial para mim. Na turnê nova, teremos dois momentos no show, e um deles é o ‘Pagode do Diferentão’, que traz as faixas que gravei nesse projeto repaginadas, em formato de roda de pagode mesmo. E preparei um palco para que o público e eu fiquemos mais próximos, além de homenagear a forma como tudo começou na minha carreira”, antecipa o cantor.

VEJA MAIS

Esse projeto conta com 10 faixas, e ainda tem as participações de Matheus Marcolino e o grupo Kamisa 10. Ele foi todo gravado dentro do escritório do artista, a GH Music, no Rio de Janeiro.

Em 2023, Dilsinho completa 10 anos de carreira, uma trajetória marcada por muitos sucessos, além de ser presença quase que anualmente em Belém. O cantor já fez muitos shows na capital paraense. Hoje, ele é considerado um dos maiores artistas nacionais, conseguindo transitar entre vários ritmos, mesmo que seu forte seja o pagode.

Dilsinho já se arriscou no sertanejo, piseiro, trap e pop. Suas músicas transparecem o momento que ele vive, na ocasião, o que deixa sua apresentação diferente uma da outra. Ele também consegue colocar no seu repertório um pouco dessa década vivida.

“Eu sou bem criterioso quando o assunto é esse. Gosto de ouvir muita música, sentir a energia delas e ver o que combina mais comigo e com meu projeto. Todas as faixas que gravo nos meus álbuns são especiais para mim, cuidadas em todos os arranjos, acordes, versos e tons. Meu público sente todo esse carinho e essa dedicação que colocamos nessa parte. Faz a diferença pra mim”, pontua.

Depois de cantar em tantos lugares em Belém, Dilsinho vai viver a experiência de se apresentar em Salinas, que é um clima bastante diferente do encontrado na capital. Com a presença do mar e da brisa do verão, ele se prepara para encontrar o público no Pará.

“Estou louco para tocar no verão de Salinas e poder levar meu som e novo trabalho para todo o pessoal que vai curtir junto comigo. Estamos com um show incrível, bem para cima, que vai fazer todo mundo cantar e dançar muito”, finaliza o artista.

Agende-se

Show Dilsinho

Data: Hoje, 14

Hora: 17h

Local: Prainha – Praia Farol Velho em Salinas