Diego & Arnaldo lançam nova etapa de projeto com participação de Cleber & Cauan

A dupla sertaneja Diego & Arnaldo disponibilizou uma nova etapa do projeto "NATORA 2 – Ao Vivo em Goiânia", gravado na capital goiana. O lançamento reúne quatro faixas, todas com a participação especial da dupla Cleber & Cauan, e tem como principal destaque a música inédita "Magia do Buteco", que também ganhou videoclipe oficial.

A nova sequência do projeto chega após a boa repercussão da primeira parte do DVD e mantém a proposta de reunir grandes nomes do sertanejo em interpretações marcadas pela emoção e pela autenticidade. Além da inédita, o repertório traz releituras de canções já conhecidas do público, reforçando a identidade musical da dupla.

Segundo Diego, o projeto foi concebido para aproximar ainda mais os artistas do público e transmitir a essência da dupla. "Esse projeto em especial foi pensado para transmitir nossa verdade, trazer aquela proximidade e resenha com o público", afirma o cantor. Já Arnaldo destaca a expectativa em torno da inédita "Magia do Buteco", que, segundo ele, retrata um ambiente de confraternização com o qual muitas pessoas devem se identificar.

A faixa inédita aposta em uma narrativa descontraída sobre o tradicional clima dos bares, abordando amizade, diversão e a chamada "sofrência", elemento presente em diversos sucessos da dupla. A música é apontada como a principal aposta deste novo lançamento.

Os demais videoclipes desta segunda etapa do projeto serão divulgados semanalmente no YouTube. O "NATORA 2 – Ao Vivo em Goiânia" ainda terá novos lançamentos nos próximos meses, quando Diego & Arnaldo apresentarão as faixas finais do projeto, desta vez em parceria com o cantor Panda.