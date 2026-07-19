Richelle Halliday contagia o público no Palco Liberal em Salinas

Grande apresentação deste sábado (18), na Orla do Maçarico, teve um repertório eclético para todas as idades

A cantora Richelle Halliday contagiou o público no Palco Liberal, em Salinas, na noite deste sábado (18/07), na Orla do Maçarico. A artista entrou para mostrar um repertório eclético com o intuito de agradar todas as idades presentes no Verão Liberal 2026.

"Eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesta noite gostosa e vim já preparada para fazer um super show. Nosso Verão merece! Salinas merece! A turma está toda aqui hoje para curtir o Verão da Liberal. E eu estou aqui para fazer essa grande festa hoje", declarou.

Richelle Halliday possui 13 anos de carreira, sendo reconhecida pela forte presença de palco. Além de um repertório de sucessos, a artista também interagiu com o público trazendo todos para dançar com coregrafias clássicas e novas viralizadas nas redes sociais.

"Preparei um repertório eclético. Eu falei que vou misturar todos os ritmos hoje, afinal de contas tem gente de todas as idades", reforçou. "Tudo mudou muito, você percebeu que os estilos musicais mudaram muito. Quero aproveitar para fazer algo bem diferente", afirmou Richelle Halliday.

Para Richelle, o mundo tem mudado muito, os mais novos tem uma relação com a música diferente das outras gerações. Como por exemplo as viralizações de coreografias nas redes sociais, como o passinho do Jamal.

"Os meninos estão mais desinibidos que as meninas. Tenho percebido isso, e é essa brincadeira que eu faço no palco", contou. "Vai ser lindo, com certeza. Eu amo o que eu faço. Eu amo ver as pessoas dançando. Eu fico muito feliz de estar transmitindo essa alegria e recebendo essa energia. A chuva já passou e vai ser um evento gostoso", detalhou Richelle antes de entrar no palco.

Palco Liberal sábado 19/07 < > Equipe da Rádio Liberal realizou ações e brincadeiras com o público presente no Verão Liberal 2026. (Edson Fui/Rádio Liberal)

Muitas pessoas de diferentes municípios aproveitam a programação promovida pelo Grupo Liberal para se divertir com toda a família. Antes do show, o público também participou das ações interativas da equipe da Rádio Liberal FM. A programação do Palco Liberal segue ao longo do Verão, sempre aos finais de semana, reunindo artistas regionais e oferecendo ao público momentos de lazer, cultura e muita diversão.

PROPOSTA - A proposta do Verão Liberal é valorizar artistas paraenses e oferecer uma programação gratuita voltada ao público que escolhe Salinópolis como destino das férias. Ao longo da noite, a Orla do Maçarico fica movimentada, reunindo pessoas de diferentes idades em um ambiente de lazer, música e confraternização, consolidando mais uma edição do evento como um dos principais atrativos do verão amazônico.

PROGRAMAÇÃO - No próximo final de semana será a vez de Thiago Costa se apresentar na sexta-feira (24/07), enquanto Edilson Moreno comanda o show do sábado (25/07). O fim da programação terá o agito de Kim Marques no dia 31 de julho, e Arthur Espíndola no último sábado, 1º de agosto.