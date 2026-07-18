Daniela Fontan prepara a volta às novelas em ano de múltiplas estreias

Enquanto o público reencontra Daniela Fontan na reprise de Além do Tempo, a atriz já se prepara para voltar ao horário das sete da TV Globo. A paraense estreia em 17 de agosto na novela Por Você, interpretando Kátia, uma das recepcionistas do Hospital e Maternidade Luz. Ao lado de Ariane Souza, que viverá Nelma, ela integra um dos núcleos cômicos da trama. A dupla ainda forma um quarteto com Dalva (Luciana Magalhães) e o segurança Guto (Gustavo Arthidoro), prometendo levar leveza e muitas situações divertidas ao público.

Com as gravações em andamento, Dani afirma que a parceria com Ariane tem sido fundamental para dar vida à personagem. Segundo ela, a troca entre as duas tem acontecido tanto durante as cenas quanto nos momentos de improviso.

Daniela Fontan como Kátia em 'Por Você' (Globo/Fábio Rocha)

"Estamos nos divertindo muito. A gente vai pirando até o diretor cortar. Isso é muito legal", diverte-se. O folhetim é assinado por Dino Cantelli e Juliana Peres.

Ela conta que, para compor a recepcionista, passou a observar ainda mais o cotidiano dos hospitais. "Presto atenção nas conversas, no que acontece depois dos protocolos de identificação", explica.

Essa atenção aos detalhes acompanha a artista desde o início da carreira e ajuda a explicar por que tantos de seus personagens conquistam o público pelo humor. Para ela, a comédia nasce da sinceridade das relações humanas.

"Eu acho que o humor vive do que é humano, sincero, urgente e inesperado. Eu sempre me inspiro em gente de verdade. Nunca me preocupo em 'fazer' humor, porque não acredito nisso. Acho que o ator precisa ser sincero e respeitoso com a história que está contando", afirma.

Novos projetos nas telonas

Além da novela, a paraense também está chegando aos cinemas com a comédia Maravilha!, produção dos Estúdios Globo inspirada no universo das aparelhagens paraenses. O filme teve cenas gravadas durante um show real da Aparelhagem Crocodilo, em Belém, ao lado de Marcus Majella.

Embora suas cenas tenham sido gravadas no Rio de Janeiro, a atriz destaca o contato com nomes como Leona Vingativa e Paulo Coluccio, com quem contracenou. "Pense em um amor. Nós éramos o fã-clube do Maravilha. Foi tanta risada, tantas trocas bonitas", relembra.

Ela também celebra os outros reencontros. "Encontrei gente que eu já amava, como Fafá de Belém e Gaby Amarantos, e pessoas que passei a amar, como o Paulo e a Leona. Eu sofro de saudade deles. Foi um encontro de almas", afirma.

Ainda em 2026, ela integra o elenco de Um Tio Quase Perfeito 3, novamente contracenando com Marcus, e participa de O Deserto de Luísa, drama brasileiro que estreou mundialmente na Competição Oficial do Festival Internacional de Xangai.

"É um filme lindo e totalmente diferente de tudo o que eu fiz até hoje", conta Daniela. Ela revela que não conseguiu acompanhar a première na China porque estava na primeira semana de gravações da novela.

"É sobre isso. A cabeça precisa estar boa para entender que essa profissão é assim mesmo. Eu estou feliz e animada com tudo", diz.

Laços com o Pará

Mesmo sem ter morado em Belém, Daniela mantém uma relação afetiva profunda com a cidade onde nasceu. A infância foi vivida em uma cidade do interior da Bahia antes da mudança para o Rio de Janeiro, mas ela conta que os trabalhos realizados no Pará fortaleceram o vínculo com suas origens.

Ao longo da carreira, voltou ao estado para gravar a novela Amor Eterno Amor, um filme e uma série documental sobre as tradições da Amazônia Atlântica.

"Belém é onde eu escolhi aterrissar neste mundo. É lindo que eu sempre volto para trabalhar. Esses projetos me permitiram um mergulho muito profundo no meu lugar de origem e só aumentaram meu amor", diz.

A atriz afirma sentir orgulho das raízes paraenses e garante que deseja retornar cada vez mais. "Tenho muito orgulho de ser do Pará. Todo dia eu tenho vontade de voltar. Tenho certeza de que ainda volto muitas vezes."

Ela também descreve a identificação com aspectos que considera marcantes da capital paraense. "Se existe uma escolha antes da gente chegar ao mundo, pode ter certeza de que foi escolha minha chegar por Belém. Eu me identifico demais com as pessoas, com a cidade, com a chuva da tarde, com o gosto, com a temperatura, com a fé, com a alegria, a música, a arte", declara.

Uma trajetória construída na televisão

A trajetória profissional começou na TV Globo em 2007, com Eterna Magia. Desde então, Daniela Fontan construiu uma carreira marcada por personagens em novelas como A Favorita, Morde e Assopra, Amor Eterno Amor e O Outro Lado do Paraíso.

Também esteve nas séries Lili, a Ex, Filhos da Pátria, Tô de Graça e A Sogra que Te Pariu, além de uma participação em Êta Mundo Melhor!, no papel de uma enfermeira.

Ao olhar para a atriz que estreou na televisão e para a profissional de hoje, Dani afirma que a essência permanece a mesma. Ela conta que, desde o ano passado, também atua como professora de yoga, atividade que transformou sua forma de lidar com a intensidade dos processos criativos.

"Antes eu me rasgava inteira. Saía completamente quebrada dos processos porque não sabia dar pouco de mim. Ainda não sei. Mas hoje eu sei de onde tirar, para não machucar", explica.

Dani diz que busca manter o equilíbrio diante dos desafios da profissão, sem perder o propósito que a acompanha desde o início da carreira. "Antes de dormir, nas minhas orações, eu peço para o meu trabalho ser luz para mim e luz para o mundo. Isso eu já fazia desde os tempos da Suzana", diz, citando sua primeira personagem.