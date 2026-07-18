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Samba das Mangueiras anima noite de verão na Grande Belém

Vai ser a partir das 18h deste sábado (18) no shopping Metrópole, em Ananindeua, com a roda de samba comandada pelo cantor e compositor Arthur Espíndola

Eduardo Rocha
fonte

Cantor e compositor Arthur Espíndola comanda o Samba das Mangueiras neste sábado (18) (Foto: Divulgação)

O samba é algo agregador, sem dúvida. Basta, por exemplo, conferir uma roda de samba com toda sua animação, seu suingue, para se certificar de que esse gênero musical faz parte das raízes do brasileiro. E, para abrir a roda do samba, a fim de revelar novos talentos musicais paraenses com artistas já conhecidos do público, e ampliar o acesso das pessoas a esse DNA musical, uma atração neste sábado (18), em pleno verão, a partir das 18h, no Shopping Metrópole Ananindeua, vai ser o Samba das Mangueiras. Em sua segunda edição e com entrada gratuita, esse evento será comandado pelo sambista Arthur Espíndola.

Desse modo, o público vai poder conferir como Arthur e artistas do samba de Ananindeua, na Grande Belém, como convidados muito especiais, interagem musicalmente com o público, garantindo momentos de cultura e diversão em plena temporada de férias de julho.

Alegria e cultura

Essa roda de samba vai ter lugar na Arena Metrópole e reunirá um repertório de clássicos e sucessos do gênero em um ambiente pensado para receber famílias, grupos de amigos e apreciadores da boa música. “O Samba das Mangueiras nasceu para reunir pessoas em torno da música, da alegria e da nossa cultura. É uma roda de samba feita com muito carinho, em que o público participa, canta junto e vive uma experiência especial. Ficamos muito felizes com a receptividade da primeira edição e esperamos todos novamente para mais uma grande noite”, afirma Arthur Espíndola. 

Ele conta que está muito contente com a receptividade que esse projeto teve em Ananindeua, com o público comparecendo para sambar junto. “A gente, inclusive, sempre chama artistas de Ananindeua para esse show. Tanto na primeira como nesta edição”, ressalta Arthur.

O Samba das Mangueiras já recebeu as cantoras Rafael Travassos e Dona Olívia Mello. Neste sábado (18), a galera vai contar com o som de Rafaela Travassos e mais Marta Mariana, dois nomes referendados entre a gente do samba.

Rafaela e Marta vão abrir a roda de samba às 18h. Por volta das 19h, Arthur Espíndola entra em campo, para reforçar o alto astral no evento. “Aí acabam chegando artistas que vão lá curtir e acabam sendo chamados para cantar. Sempre tem aquelas canjas”, diz Arthur.

O Samba das Mangueiras é fruto da parceria reunindo Arthur Espíndola, Paulo Gama, do Posto do Chope, e Gimena Raposo e Gabriela Veloso, do Baiúca.

“A proposta do Samba das Mangueiras é levar samba de forma democrática, sempre com entrada gratuita, para as pessoas. De uma forma em que o público se aproxime da roda de samba. Então, a gente não tem ali um palco, é uma mesa no chão, as pessoas em volta curtindo, sempre em espaços abertos“, detalha Espíndola. O evento já foi realizado no Mercado de São Brás e no Porto Futuro 2.

Arthur Espíndola sabe que verão e samba têm tudo a ver. Ele se recorda de que, ainda garoto, ia para a Ilha de Mosqueiro em julho e, na Praia do Farol, tinha uma roda de samba. 

“Eu lembro dessa brincadeira de sair da praia, sair da água e curtir a roda de samba lá. Eu devia ter uns 10, 11 anos, e todo mundo ali curtindo, né? Eu acho que o clima, o calor do verão, ele é muito propício ao samba”, assinala. Arthur tem 28 anos de vida artística, incluindo 16 como cantor. “Cantar samba é o que move a minha vida”, diz. Como a plateia vai poder conferir neste sábado (18).

 

Serviço:

Samba das Mangueiras

Em 18 de julho de 2026, a partir das 18h

Na Arena do Shopping Metrópole Ananindeua, 

na Rodovia BR-316, Km-4, nº 4500, em 

Ananindeua - PA

Entrada gratuita




 

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