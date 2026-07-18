Enaldinho desembarca no Pará e curte dia de praia no Atalaia, em Salinópolis

O influenciador publicou fotos aproveitando o verão paraense e vídeos acompanhando shows à noite

Enaldinho usou as redes sociais para mostrar os primeiros momentos da viagem ao Pará ( Foto: Instagram/ enaldinho )

O youtuber Enaldinho desembarcou no Pará na última sexta-feira (17) para aproveitar a temporada de verão em Salinópolis, um dos principais destinos turísticos do estado durante o mês de julho. A chegada foi compartilhada pelo influenciador nas redes sociais, onde reúne milhões de seguidores.

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Hospedado em um resort da região, o criador de conteúdo mostrou aos fãs o kit de boas-vindas recebido na acomodação e contou que estava ansioso para acompanhar a programação do festival do qual participaria durante a estadia.

Ainda na sexta-feira, Enaldinho publicou vídeos acompanhando os shows de Henry Freitas e Dubdogz.