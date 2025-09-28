Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Diddy foi 'coach empresarial' para outros detentos na prisão, diz site

Estadão Conteúdo

Antes da sentença marcada para 3 de outubro por acusações de prostituição, Sean "Diddy" Combs passou boa parte do último ano na prisão ministrando um curso de gestão empresarial e desenvolvimento pessoal para outros detentos, de acordo com o site da Rolling Stone.

O programa, chamado "Jogo Gratuito com Diddy", teve currículo e descrição apresentados ao tribunal, junto com depoimentos de alunos e avaliação favorável de um conselheiro da unidade prisional.

De acordo com a carta enviada ao juiz Arun Subramanian, a avaliação elogiou Combs como tutor, concedendo-lhe as mais altas notas possíveis e concluindo com a recomendação: "excelente aula, continue o ótimo trabalho". O documento acrescenta que o curso teve impacto significativo nos colegas da prisão.

Estrutura e conteúdo do curso

O programa foi descrito como um curso educacional de seis semanas, projetado para fornecer habilidades em gestão empresarial, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. A proposta incluía apresentar a trajetória de Combs, desde suas origens até se tornar um magnata global, oferecendo lições retiradas de experiências corporativas e empreendimentos do próprio artista.

O currículo incluía tópicos como "Pessoas bem-sucedidas fazem o que pessoas mal-sucedidas não fazem", com critérios de acompanhamento voltados para o gerenciamento do ego e disciplina: "Nunca se envergonhe - sem ego", "Trabalhe mais que a concorrência" e "Ego - o eu consciente/extremo".

Outras aulas abordavam objetivos de curto prazo, prazos e planejamento, com títulos como "Apenas Faça" e "O Tempo não espera por ninguém". Um dos módulos mais densos, "A maratona 26.2", discutia confiança no processo, responsabilidade e o preço do sucesso. Combs também ministrou uma aula bônus intitulada "Não posso parar, não vou parar", com os subtópicos "Não pare" e "Nunca desista".

Condenação

Diddy foi condenado por duas das cinco acusações que respondia na Justiça dos Estados Unidos. O júri de Nova York considerou que ele cometeu o crime de transporte para fins de prostituição, mas o absolveu das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.

O resultado do julgamento foi divulgado em 2 de julho, após quase dois meses de análises e depoimentos. A divulgação das penas referentes às condenações está marcada para 3 de outubro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caso Dyddy

prisão

curso

detentos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

CULTURA

Festival Cine Ceará recebe Alejandro Bazzano, diretor de La Casa de Papel, como jurado da mostra

Cineasta falou sobre sua experiência no festival e o impacto da série espanhola no mercado audiovisual mundial

27.09.25 9h00

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

REFERÊNCIA

Paulo Martins: chef dos sabores da Amazônia para o mundo

Contribuição dele na pesquisa, divulgação e inovação no uso dos ingredientes regionais é fundamental para a valorização da gastronomia amazônica além das fronteiras do Brasil

28.09.25 8h00

FAMOSOS

Wagner Moura recebe prêmio Golden Eye do festival de Zurique por ‘O Agente Secreto’

Brasileiro é o primeiro ator sul-americano a receber este prêmio

27.09.25 22h17

disputa familiar

Caso Amanda Wanessa: veja a cronologia e entenda a disputa em torno da cantora gospel

Curatela de Amanda Wanessa foi transferida pela Justiça de seu marido, Dobson dos Santos, para sua irmã, Danyele Mendes

28.09.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda