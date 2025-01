Dia Nacional dos Quadrinhos: escritores paraenses criam o ‘Quadrinhos à Margem’; conheça

Neste dia 30 de janeiro é celebrado o Dia Nacional dos Quadrinhos, com o intuito de valorizar a nona arte e a sua importância na cultura do país. A escolha da data se deu por conta da publicação da primeira história em quadrinhos ter acontecido no dia 30 de janeiro de 1869, pelo cartunista Angelo Agostini. Com a proposta de dar continuidade e aumentar a visibilidade dos quadrinhos produzidos por artistas do interior do Pará, Felipe Furtado, July Silva e Matheus Siqueira e outros quatro artistas criaram o projeto “Quadrinhos à Margem”.

Segundo Felipe Furtado, o projeto foi criado devido a urgência de expandir os holofotes para os quadrinhos produzidos fora da Região Metropolitana de Belém. Além disso, a oportunidade de divulgar as vivências da equipe de maneira individual, para que o leitor se identifique com os cenários e as sensações, é um dos pilares do projeto. “São reunidas diversas facetas artísticas e narrativas no projeto, com temas comuns, por exemplo: abandonar o seu conforto para partir em busca de seus sonhos.”, destaca Felipe.

Dessa forma, para descentralizar os olhares da capital paraense e fazer com que jovens, adolescentes e crianças se sintam representados pelas histórias, a coletânea de quadrinhos foi distribuída em bibliotecas públicas e em escolas do Pará. Através do Edital de Artes Visuais - Lei Paulo Gustavo do Pará, o projeto foi impresso e distribuído em mais de três municípios do estado e a pretensão do projeto é ocupar espaços fora do Pará.

A escritora July Silva comentou sobre o processo de descentralização enfrentado pelo projeto. “A descentralização ainda é lenta, pois, não somente o cenário artístico é centrado a maior parte para a metrópole belenense, mas no turismo, na economia, educação, e por aí segue. Olhar para 'as margens' é dar chance a conhecer novas potências, novos lugares e histórias que podem enriquecer ainda mais nossa cultura”, destaca a pintora.

Em 2024, o “Quadrinho à Margem” teve o seu ponto alto ao ser convidado para fazer o lançamento das suas histórias em quadrinhos durante a 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro. Após o lançamento, a equipe de sete escritores se dedicou à divulgação da HQ em diversos municípios do Pará.

Matheus Siqueira, em entrevista ao Grupo Liberal, contou como foi uma dessas viagens pelo interior do estado. “Felipe e eu viajamos até Cametá para ministrar uma oficina de quadrinhos pelo Grupo de Pesquisa Anarkhos na UFPA para turmas de ensino médio de escolas públicas, onde me deparei com uma geração de pessoas não tão mais novas do que eu, mas que já refletem novas referências, novas formas de pensar e ver o mundo e o lugar onde estão inseridos, com novos problemas.”, comenta o quadrinista.

Sendo assim, o Dia Nacional dos Quadrinhos é uma oportunidade para celebrar os artistas, os roteiristas e os ilustradores que se empenham em fazer dessa arte um dos meios de comunicação mais criativos e impactantes. Seja com os clássicos da Turma da Mônica, as aventuras dos super-heróis ou as obras autorais de artistas independentes, como os integrantes de “Quadrinhos à Margem”, neste dia 30 de janeiro, vale a pena abrir uma HQ e mergulhar em um universo de imaginação, humor e crítica social, que fazem parte do nosso cotidiano e da nossa história.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)