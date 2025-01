Paulo Guedes e Denis Garcia se apresentam na Quarta Musical, em Belém; show é gratuito

O Sindicato dos Médicos do Pará (SINDMEPA) promove nesta quarta-feira (29/01), a partir das 20h, mais uma edição da tradicional Quarta Musical. O evento será realizado na sede da entidade, em Belém, e contará com uma apresentação especial de Paulo Guedes e Denis Garcia, dois artistas de destaque na cena musical da região.

Na noite cultural, o público será agraciado com o show do Duo Dourado, formado por Paulo Guedes (voz e violão) e Denis Garcia (guitarra e backing vocal). O repertório promete emocionar, trazendo clássicos dos anos 60, 70 e 80, com sucessos nacionais e internacionais que marcaram época, além de músicas que celebram a riqueza cultural do Pará.

Paulo Guedes: Uma trajetória de 22 anos de música e poesia

Paulo Guedes é paraense, poeta, escritor, compositor, músico e cantor. Formado em Arquitetura pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ele publicou, em 1988, o livro O Vendedor de Encantos, pela Editora Amazônia. Em 2001, iniciou sua trajetória musical, se destacando como um dos fundadores e vocalista principal da extinta banda Creedence & Cia, onde permaneceu por 14 anos.

Com 22 anos de carreira solo, Paulo Guedes construiu um repertório sólido e diversificado, mesclando nostalgia e autenticidade em suas apresentações.

Sobre o evento

A apresentação ocorrerá no cineteatro do SINDMEPA, em um formato de pocket show, proporcionando um ambiente intimista e envolvente para o público. O Duo Dourado promete entregar uma experiência única, misturando talento, técnica e paixão pela música.

O evento é gratuito e uma ótima oportunidade para quem deseja mergulhar em uma noite repleta de cultura e boa música.

Serviço:

Quarta Musical - Paulo Guedes e Denis Garcia

Local: cineteatro do SINDMEPA

Endereço: Rua Boaventura da Silva, nº 999, Bairro Umarizal, CEP 66060-060.

Horário: 20h

Ingressos: entrada franca

