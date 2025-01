Show de Zaynara no Rock in Rio está disponível no canal Filtr Music Brasil, no YouTube; veja

A artista paraense Zaynara, que vem se destacando no cenário nacional, estreia nesta terça-feira (28), entre 18h e 20h, no canal Filtr Music Brasil, no YouTube. A cantora se apresentou ano passado no palco Supernova, durante o festival Rock in Rio, e o seu show será exibido gratuitamente no Youtube. A gravação é o segundo conteúdo em VoD (Video On Demand) lançado pela plataforma da Sony Music Brasil, que busca disponibilizar diversos shows realizados durante o Rock in Rio ainda em 2025.

Representando a música da região norte do Brasil, Zaynara busca combinar elementos da música eletrônica e de calypso em seu “beat melody”. Ao longo do dia, as músicas estão sendo disponibilizadas separadamente e, ao fim da divulgação das músicas como: “Quem Manda em Mim” e “EX Mai Love”, a apresentação ficará disponível no canal. A cantora trata a apresentação dela no palco Supernova como a realização de um sonho e a eternização de seu show no YouTube torna a sensação ainda melhor, devido ao alcance que a sua performance terá.

“Sempre sonhei estar no palco do Rock in Rio Brasil para levar toda força da música do Pará, por meio do beat melody. Mas, confesso, não imaginava que seria uma realização tão rápida e de maneira tão especial, como foi. Teve muita dança, emoção e uma troca incrível com o público, que cantou junto comigo e compreendeu a mensagem que quis trazer sobre a importância da conscientização para a questão ambiental da região Amazônica. Estou feliz que esse momento, agora, ficará registrado no canal Filtr Brasil para que os meus fãs, que não puderam estar ali, também possam ter essa vivência.”, comentou Zaynara.

A plataforma de entretenimento une diversas iniciativas da Sony Music Brasil como forma de aproximar os fãs, a curadoria e a produção de conteúdo. Sendo assim, o espetáculo de Zaynara ficará disponível na plataforma, que recentemente alcançou a marca de 4 milhões de inscritos. “Alcançar a marca de 4 milhões de inscritos no canal Filtr Music Brasil é fruto de um esforço contínuo do time na produção de conteúdo musical de qualidade. Transformar os shows do Supernova em parte do conteúdo que oferecemos à essa audiência expressa uma estratégia de longo prazo cujo resultado é o crescimento visível do canal.”, afirma Maria Clara Guimarães, Diretora de Digital Business Strategy da empresa.

O palco Supernova, desde 2019, tem a estratégia de apresentar talentos em ascensão no cenário musical das mais diversas regiões do país, além de dar mais visibilidade a artistas mais conhecidos pelo público e trazer outras atrações internacionais. “Em 2024, entregamos junto com o Rock in Rio a terceira edição do Palco Supernova. Desde o início nossa parceria com o festival mirava para além do branding da nossa marca Filtr Music. Viabilizar a captação dos shows e transformá-los em conteúdos oficiais de música em algum momento fazia parte da estratégia. Este momento chegou. A Sony Music está abrindo uma nova frente de negócio onde todos ganham: os artistas, o festival e o público consumidor.” explica Wilson Lannes, General Manager da Sony Music Brasil.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)