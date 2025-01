Zaynara recebe a maior honraria municipal das mãos do prefeito Igor Normando

A cantora Zaynara foi reconhecida com a comenda Franscisco Caldeira Castelo Branco, a maior honraria concedida pelo município. A solenidade foi realizada no auditório do Palácio Antônio Lemos.

Algumas personalidades que contribuíram com a cidade de Belém, em diversas áreas, entre elas, como na área política, social, econômica e cultural receberam a honraria.

Zaynara recebeu das mãos do prefeito Igor Normando a comenda.

No Instagram, Zaynara comemorou o reconhecimento: "Hoje vivi um momento inesquecível: receber a Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco, uma das maiores honrarias de Belém. Ser reconhecida pelo meu trabalho nessa cidade tão especial é uma emoção única. Agradeço ao prefeito de Belém, @igornormando e a @prefeiturabelem por essa honra e por acreditarem no poder da arte e da cultura. Esse reconhecimento não é só meu, é de todos que caminham comigo nessa jornada. Obrigada, Belém, por tanto! Feliz 409 anos!".