Ator Marcos Frota é visto com namorada paraense 34 anos mais jovem

O ator Marcos Frota, que costuma ser discreto em sua vida pessoal, foi fotografado com sua namorada nesta semana. Segundo o jornal Extra, que registrou o momento, Frota vive um relacionamento de mais de dois anos com a empresária paraense Thaysa Rodrigues. O passeio do casal ocorreu na última terça-feira (28) em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles foram assistir ao filme "Ainda Estou Aqui", indicado ao Oscar 2025 nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz.

Famoso no Brasil por personagens em novelas da Rede Globo, como Tonho da Lua, Marcos Frota foi visto pela primeira vez acompanhado da namorada, de 34 anos, na edição de 2022 do Rock In Rio, como afirma também o jornal Extra. Na época, Marcos Frota confirmou o namoro ao veículo, "limitando-se a dizer que os dois estavam juntos 'há pouco tempo'", completa o jornal.

(Reprodução Instagram / Reginaldo Teixeira)