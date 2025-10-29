Capa Jornal Amazônia
Dia Nacional do Livro: 6 bons livros de escritores brasileiros para ler antes do fim do ano

Estadão Conteúdo

O Dia Nacional do Livro é celebrado nesta quarta-feira, 29 de outubro. A data foi escolhida por estar associada à fundação da Biblioteca Nacional, no ano de 1810. Hoje, a instituição fica localizada na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro.

Para comemorar a data, o Estadão selecionou uma lista de livros de escritores brasileiros lançados recentemente e que merecem um espaço na sua lista de leitura para os últimos meses de 2025. Confira:

Meus Mortos: um autorretrato

O novo livro do jornalista Diogo Mainardi está sendo descrito como seu "testamento literário". Em formato de graphic novel, ele circula por Veneza, cidade italiana onde mora desde 1987, seguindo os rastros do pintor renascentista Tiziano, acompanhado pelo próprio cachorro, Palmiro, e pelo filho, Niro, que o fotografa pelo caminho. A obra nasceu do luto (ele perdeu pai, mãe e irmão durante a pandemia) e reflete sobre morte e vida.

Record (288 págs.; R$129,90 | E-book: R$39,90)

Meridiana

Eliana Alves Cruz, autora de Solitária e A Vestida, volta a fazer retratos precisos e sensíveis sobre a sociedade brasileira em seu novo romance. Na trama, o leitor acompanha uma família negra no processo de ascensão social a partir das perspectivas de cada personagem: mãe, pai, filhos e filha. Com pluralidade de vozes, Eliana explora diferentes ângulos e nuances da realidade dessa família.

Companhia das Letras (184 págs.; R$69,90 | E-book: R$34,90)

Os Urubus Não Esquecem

O escritor e antropólogo Pedro Cesarino faz um alerta em forma de ficção neste romance ambientado em meio à ação dos madeireiros e das redes de narcotráfico na Amazônia. A trama parte do desaparecimento de um garoto. Quando os restos mortais de sete jovens indígenas são encontrados no lixão, menos do filho de Maya, ela parte em uma jornada em busca do menino.

Todavia (160 págs.; R$ 79,90 | E-book: R$ 54,90)

Caminho para o grito: Poemas

Jarid Arraes volta à poesia neste livro que considera sua obra mais pessoal e corajosa. Inspirado por uma episódio de abuso sexual, ela escreve uma coletânea de poesia divida em três partes, passando da infância à maturidade. A partir de sua voz poética, ela reflete sobre dor, trauma e as cicatrizes que permanecem em meio a uma cultura que perpetua a violência contra as mulheres de maneira sistêmica.

Alfaguara (80 págs.; R$59,90|E-book: R$19,90)

Piscinas russas

No novo romance de Renata Belmonte, uma das apostas do ano da editora Tusquets, o ponto de partida é a descoberta de um segredo de família assustador envolvendo uma lendária multiartista americana da década de 1980. O leitor é envolvido em uma trama de enigmas, mistérios e conflitos familiares que levam as questionar as relações humanas mais profundas.

Tusquets (352 págs.; R$69,90 | E-book: R$49,90)

Foi Acabar Bem na Nossa Vez

O colapso climático é pano de fundo do novo livro de Mariana Brecht. Assombrada pelo luto, a jovem Maria Clara retorna à pequena comunidade interiorana onde cresceu e reencontra Antônio, um antigo amor que agora dedica seus dias trabalhando na terra cada vez mais escassa. O reencontro promove uma segunda chance em meio ao que parece ser o apocalipse cada vez mais próximo.

Rocco (320 págs.; R$79,90 | E-book: R$ 39,90)

