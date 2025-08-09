Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dia dos Pais: 15 frases e mensagens para mandar por WhastsApp

Estadão Conteúdo

Expressar os próprios sentimentos nem sempre é tarefa fácil. Com a chegada do Dia dos Pais, que ocorre neste domingo, 10, a pressão para enviar uma bela mensagem de texto via WhatsApp cresce.

Se a inspiração está em falta, mas você quer honrar o sentimento que sente por sua família, o Estadão separou 15 frases para servir como inspiração na hora de enviar uma mensagem para o seu pai.

Confira:

- Obrigado por sempre vencer os seus medos e me entregar um mundo mais seguro. Feliz Dia dos Pais!

- Feliz Dia dos Pais! Obrigado por ser meu exemplo de força, carinho e dedicação. Você é meu herói hoje e sempre!

- Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e, especialmente, alguém para se amar. Feliz Dia dos Pais!

- Você guia o meu caminho e me mostra que sempre podemos ser melhores. Feliz Dia dos Pais!

- Pai, você me ensinou a cair com dignidade e levantar com coragem. Feliz Dia dos Pais!

- Neste Dia dos Pais, quero agradecer por todo o sacrifício e apoio incondicional que você me ofereceu. Sem eles, não estaria aqui hoje. Obrigado por tudo!

- Ser pai não é só questão de sangue, é de presença. E você sempre esteve aqui. Feliz Dia dos Pais!

- Quando era pequeno, achava que meu pai era um super-herói. Hoje tenho certeza! Feliz Dia dos Pais!

- Que todos os dias eu consiga te retribuir um pouco do muito que você já fez por mim. Obrigado por sempre estar aqui. Feliz Dia dos Pais!

- Se hoje sou quem sou, é porque tive o melhor exemplo dentro de casa. Feliz Dia dos Pais!

- Pai, sua força é silenciosa, mas o seu amor grita nos detalhes do dia a dia. Obrigado por cuidar de mim. Feliz Dia dos Pais!

- Meu velho, o tempo passa, os seus cabelos vão ficando grisalhos, mas o meu amor por você se mantém eternamente jovem. Feliz Dia dos Pais!

- Pai, parabéns pelo seu dia. E pelo meu também, afinal, sem mim você não seria pai!

- Seus dias gastos comigo fizeram de mim o que sou. Obrigada por tudo! Feliz Dia dos Pais!

- Cada segundo ao seu lado fez de você meu melhor exemplo a ser seguido! Te amo incondicionalmente com o carinho que apenas um filho é capaz de compartilhar. Conte comigo sempre! Feliz Dia dos Pais!

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia dos Pais

frases

WhastsApp
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXPOSIÇÃO

‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

08.08.25 23h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

HOMENAGEM

Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

A entidade será apresentada oficialmente em novembro de 2025

08.08.25 20h53

CULTURA

Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram

08.08.25 19h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Fãs conhecem o novo Carabao em megafesta na sede da Tuna, em Belém

Será a partir das 21h deste sábado (9), em programação que vai varar a madrugada e terá seu auge com a apresentação nova estrutura da aparelhagem sonora que embala a Amazônia há três anos

09.08.25 8h00

LEMBRA DELE?

Condenado por pornografia infantil, José Dumont retorna à TV; entenda

Ator condenado por crime envolvendo menores está no elenco da próxima reprise da TV Globo, prevista para setembro

08.08.25 22h58

CULTURA

Anitta e Ian Bortolanza estão noivos, afirma J Balvin

Postagem, via Stories neste sábado (9), provocou comentários entre os fãs de Anita; para alguns, os dois podem estar zoando

09.08.25 11h07

CARIMBÓ

Grupo de carimbó Pica Pau de Vista Alegre comemora seus 42 anos em Belém neste sábado

A apresentação será no Espaço Cultural Apoena, a partir das 20 horas

09.08.25 13h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda