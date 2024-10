Dia das Crianças: confira programação de eventos para a data

Em Belém, o Dia das Crianças vai ser no fim de semana do Círio de Nazaré. Comemorado nesta sexta-feira, 12, a data é um momento de celebrar e brincar bastante com a criançada. Quem ainda não se programou, separamos uma lista de programação nos shoppings de Belém para que os adultos levem os pequenos para aproveitar.

Eventos infantis culturais e variados estão programados para celebrar o Dia das Crianças no dia 12 e também ao longo do mês, entre as possibilidades de diversão para a criançada, estão eventos musicais, brincadeiras, shows e oficinas, em diversos horários e locais, com opções gratuitas.

Veja:

- Mundo Bita

Sucesso infantil, com milhares de visualizações na internet, o Mundo Bita, além de um parque temático com uma superestrutura e circuito de brinquedos que vem encantando o público, terá mais uma programação inédita e gratuita, exclusiva para os clientes do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém

Nos dias 11, 12, 19 e 20 de outubro, os pequenos poderão participar do “meet and greet” para conhecer e fazer fotos com o bigodudo favorito das crianças, o Bita, em duas sessões, sempre às 15h e 19h. No Dia das Crianças, 12 de outubro, a sessão será em três horários: 11h, 15h e 18h.

Para garantir vaga na experiência gratuita os clientes precisam baixar o aplicativo do Shopping Bosque, resgatar o cupom da ação e escolher o dia e horário pretendidos. As pulseiras serão entregues no dia do evento.

A sessão de fotos com o Bita será no piso térreo do local.

- Círio das Crianças

Juntando o Dia das Crianças e as vivências do Círio, Oficinas de Pintura de Miriti em Casinhas e Barquinhos, vão ocorrer no Boulevard Shopping Belém. As oficinas, programadas para os dias 10 e 11 de outubro, das 15h às 18h, proporcionam uma atividade lúdica e cultural que valoriza as tradições paraenses, conectando as crianças à rica cultura local. Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas pelo site do shopping.

- Divertida Mente 2

O filme “Divertida Mente 2” acaba de chegar ao catálogo do Disney+, para contar as emoções de Riley, que se muda para uma nova cidade e precisa lidar com os desafios de ter apenas 11 anos de idade e uma vida extremamente agitada. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a Alegria e a Tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente.

Para celebrar o Dia das Crianças, a TIM promete despertar boas emoções com essa animação, consagrada como a segunda maior estreia de todos os tempos no Brasil. Até sábado, 13 de outubro, a loja da operadora no Shopping Castanheira, terá um quiz realizado em telas interativas que prevê prêmios para os participantes, como uma cartela de adesivos e balões personalizados.

- Floresta do Curumim

O Parque Shopping Belém segue oferecendo opções de lazer e entretenimento voltadas para as crianças. Agora, o empreendimento traz a "Floresta do Curumim", uma atração que promove atividades lúdicas sobre sustentabilidade e preservação ambiental, chega ao Parque Shopping Belém com um espaço inspirado no bioma amazônico. De forma gratuita, a ação é gratuito e voltado para crianças de 2 a 11 anos, e funciona até o dia 27 de outubro.

O personagem principal da atração, Curumim, foi criado pelo cartunista amazonense Mário Adolfo e é o centro de diversas atividades que ensinam os pequenos sobre a importância da preservação da natureza. As crianças podem se divertir em um ambiente que recria a Amazônia, participando de brincadeiras como a coleta de frutas na plantação da Murupi e ajudando o peixe Jara a limpar seu igarapé, em uma missão especial dentro de uma piscina de bolinhas.

A programação inclui ainda contação de histórias todos os domingos, com escritores paraenses que abordam temas relacionados à preservação da Amazônia, suas riquezas naturais e o encantamento do universo infantil. Além disso, há um espaço sensorial com informações sobre a biodiversidade amazônica, atividades de pintura e um cenário instagramável para fotos com os personagens da Turma do Curumim.

Os pequenos defensores da Amazônia, como a tartaruga Sarah Patel, o jacaré Thinga, o papagaio Lourival, a pequena Murupi e o peixe Jara, estarão presentes diariamente, prontos para receber as crianças. A "Floresta do Curumim" oferece uma oportunidade única para que os pequenos aprendam, de forma divertida, a importância de proteger a natureza.